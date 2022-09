4. Liga, Gruppe 6 Eibuselection CF mit drei Punkten auswärts gegen Triengen – Cédric Jenni als Matchwinner Eibuselection CF gewinnt am Samstag auswärts gegen Triengen 2:1.

Eibuselection CF geriet zunächst in Rückstand, als Pedro Zinga in der 6. Minute die zwischenzeitliche Führung für Triengen gelang. In der 34. Minute glich Eibuselection CF jedoch aus und ging in der 70. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Cédric Jenni.

Bei Eibuselection CF sah Joel Lang (89.) die rote Karte. Gelb erhielt Marco Schnüriger (58.). Gelbe Karten gab es bei Triengen für Lirim Rudaj (73.) und Joel Roos (87.).

In der Abwehr gehört Eibuselection CF zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1 Tore pro Partie (Rang 3).

In der Tabelle verbessert sich Eibuselection CF von Rang 5 auf 2. Das Team hat sechs Punkte. Eibuselection CF hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes tritt Eibuselection CF auf fremdem Terrain gegen das erstplatzierte Team FC Sempach a zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 24. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

In der Tabelle liegt Triengen weiterhin auf Rang 7. Das Team hat drei Punkte. Für Triengen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Triengen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SC Reiden an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (14.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Telegramm: FC Triengen 1 - Eibuselection CF 1:2 (1:1) - Schäracher, Triengen – Tore: 6. Pedro Zinga 1:0. 34. Cédric Jenni 1:1. 70. Cédric Jenni 1:2. – Triengen: Patrick Guedes Cabral, Lukas Arnold, Joel Roos, Marco Clemente, Nicola Häfliger, Arjanit Marki, Mario Baumann, Lirim Rudaj, Christoph Illi, Pedro Zinga, Dario Riesen. – Eibuselection CF: Joel Lang, Enea Nosetti, Marco Schnüriger, Philippe Müller, Joel Zemp, Flavio Bolzern, Olivier Laborgne, Nico Andrich, Yanic Beetschen, Cédric Jenni, Bleon Morina. – Verwarnungen: 58. Marco Schnüriger, 73. Lirim Rudaj, 87. Joel Roos – Ausschluss: 89. Joel Lang.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

