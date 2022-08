4. Liga, Gruppe 6 Eibuselection CF mit Sieg gegen Emmenbrücke – Yanic Beetschen entscheidet Spiel Emmenbrücke lag gegen Eibuselection CF deutlich vorne, nämlich 2:0 (22. Minute) - und verlor dennoch. Eibuselection CF feiert einen 3:2-Heimsieg.

(chm)

Eibuselection CF schaffte es, einen Zweitore-Rückstand aufzuholen. Emmenbrücke war zunächst durch Livio Saccardo und Raffael Kälin in den Minuten 9 und 22 in Führung gegangen.

Die Wende gelang Eibuselection CF ab der 33. Minute, als Cédric Jenni zum 1:2 traf. Es folgte in der 39. Minute der Ausgleichstreffer durch Joel Zemp, ehe Yanic Beetschen in der 72. Minute der Siegtreffer gelang.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Emmenbrücke kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Eibuselection CF für Joel Lang (54.) und Yannik Stirnimann (88.).

Emmenbrücke lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Eibuselection CF. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 8).

In der Tabelle liegt Eibuselection CF weiterhin auf Rang 6. Das Team hat drei Punkte. Eibuselection CF hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Eibuselection CF auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Triengen 1 (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (18.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

In der Tabelle verliert Emmenbrücke Plätze und zwar von Rang 2 auf 4. Das Team hat drei Punkte. Emmenbrücke hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Emmenbrücke tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Reiden an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 4. September statt (16.00 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

Telegramm: Eibuselection CF - FC Emmenbrücke II 3:2 (2:2) - Sportplatz RUAG, Emmen – Tore: 9. Livio Saccardo 0:1. 22. Raffael Kälin (Penalty) 0:2.33. Cédric Jenni 1:2. 39. Joel Zemp (Penalty) 2:2.72. Yanic Beetschen 3:2. – Eibuselection CF: Joel Lang, Amadeo Nosetti, Marco Schnüriger, Joel Zemp, Enea Nosetti, Yanic Beetschen, Olivier Laborgne, Philippe Müller, Driton Gashi, Yannik Stirnimann, Cédric Jenni. – Emmenbrücke: Joel Sobral Dos Santos, Denis Lazri, Selim Deva, Lopes Coelho Tiago, Gentrit Haxhnikaj, Taulant Shaqiri, Kevin Mendoza, Yannic Aregger, Filip Milakovic, Livio Saccardo, Raffael Kälin. – Verwarnungen: 25. Lopes Coelho Tiago, 38. Selim Deva, 54. Joel Lang, 56. Raffael Kälin, 79. Yannic Aregger, 88. Yannik Stirnimann.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 17:44 Uhr.