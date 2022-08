4. Liga, Gruppe 5 Eich bezwingt zum Auftakt Nebikon Eich siegt zuhause gegen Nebikon: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Demir Kozarac für Nebikon. In der 12. Minute traf er zum 1:0. Noel Elmiger glich in der 32. Minute für Eich aus. Es hiess 1:1. Janic Bleuler brachte Eich 2:1 in Führung (64. Minute). In der 90. Minute baute der gleiche Janic Bleuler die Führung für Eich weiter aus.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabio Baumgartner von Eich erhielt in der 62. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Eich nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Eich spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Triengen 2 (Rang 7). Diese Begegnung findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Nebikon liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Im nächsten Spiel kriegt es Nebikon in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Knutwil. Das Spiel findet am 30. August statt (20.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: SC Eich - SC Nebikon 3:1 (1:1) - Sportanlage Brand, Eich – Tore: 12. Demir Kozarac 0:1. 32. Noel Elmiger 1:1. 64. Janic Bleuler 2:1. 90. Janic Bleuler 3:1. – Eich: Lenny Hofer, Janic Bleuler, David Cavadini, Eric Suter, Simon Troxler, Noel Elmiger, Fabio Baumgartner, Moritz Münkel, David Küng, Lukas Amrein, Melvin Isler. – Nebikon: Christopher Hodel, Fabian Schürmann, Adis Omeri, Michael Steffen, Ferat Ogjaj, Timo Tschopp, Paolo Studer, Reto Stutz, Elion Shkodra, Anel Jukic, Demir Kozarac. – Verwarnungen: 62. Fabio Baumgartner.

