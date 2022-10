4. Liga, Gruppe 5 Eich gewinnt deutlich gegen Buttisholz Eich behielt im Spiel gegen Buttisholz am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Patrik Kneubühler in der 18. Minute. Er traf für Eich zum 1:0. Eich baute die Führung in der 23. Minute (Samuel Küng) weiter aus (2:0). Moritz Münkel baute in der 40. Minute die Führung für Eich weiter aus (3:0).

Hannes Münkel baute in der 46. Minute die Führung für Eich weiter aus (4:0). Den Schlussstand stellte Manuel Grüter in der 51. Minute her, als er für Buttisholz auf 1:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Eich erhielten Samuel Küng (31.) und Noel Elmiger (93.) eine gelbe Karte. Buttisholz behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Eich: Total schoss das Team 21 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Buttisholz ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 23 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Eich bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 4. Eich hat bisher fünfmal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Eich auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Schüpfheim. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Für Buttisholz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 7. Buttisholz hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Buttisholz tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Knutwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Telegramm: SC Eich - FC Buttisholz 4:1 (3:0) - Sportanlage Brand, Eich – Tore: 18. Patrik Kneubühler 1:0. 23. Samuel Küng 2:0. 40. Moritz Münkel 3:0. 46. Hannes Münkel 4:0. 51. Manuel Grüter 4:1. – Eich: Lenny Hofer, Marco Bühler, Sandro Ottiger, Eric Suter, Simon Troxler, Samuel Küng, Lukas Amrein, Patrik Kneubühler, Moritz Münkel, Nicola Christen, Hannes Münkel. – Buttisholz: Yanick Suppiger, Marco Delacher, Christian Betschart, Timon Kaufmann, Gian Brunner, Léon Ziswiler, Nils Brunner, Roland Widmer, Dominik Jetishi, Manuel Grüter, Nicolas Bremgartner. – Verwarnungen: 31. Samuel Küng, 93. Noel Elmiger.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 20:50 Uhr.

