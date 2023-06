4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Eich gewinnt klar gegen Entlebuch – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Eich: Gegen Entlebuch gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Fabio Baumgartner, der in der 17. Minute für Eich zum 1:0 traf. Mit einem weiteren Tor erhöhte Fabio Baumgartner für Eich auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade drei Minuten. Patrik Kneubühler baute in der 24. Minute die Führung für Eich weiter aus (3:0).

Lukas Amrein baute in der 33. Minute die Führung für Eich weiter aus (4:0). Den Schlussstand stellte Joël Hofstetter in der 42. Minute her, als er für Entlebuch auf 1:4 verkürzte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Entlebuch ein relativ häufiges Phänomen. Die total 21 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 9).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Eich. Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 8. Eich hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Eich konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Eich trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Emmenbrücke II (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 17. Juni statt (17.30 Uhr, Sportanlage Brand, Eich).

Mit der Niederlage rückt Entlebuch in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 9. Entlebuch hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Entlebuch geht es auswärts gegen Eibuselection CF (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Juni (18.00 Uhr, Sportplatz RUAG, Emmen).

Telegramm: FC Entlebuch - SC Eich 1:4 (1:4) - Sportplatz Farbschachen, Entlebuch – Tore: 17. Fabio Baumgartner 0:1. 20. Fabio Baumgartner 0:2. 24. Patrik Kneubühler 0:3. 33. Lukas Amrein 0:4. 42. Joël Hofstetter 1:4. – Entlebuch: Fabian Hofstetter, Luis Bachmann, Damian Müller, Elio Schmid, Adrian Wigger, Jörg Dahinden, Joël Hofstetter, Valentin Haas, Pascal Vogel, Damian Renggli, Ueli Renggli. – Eich: Janic Portmann, Lukas Amrein, David Cavadini, Sven Thalmann, Simon Troxler, Noel Elmiger, Marco Bühler, Fabio Baumgartner, Moritz Münkel, Nicola Christen, Patrik Kneubühler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

