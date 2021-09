4. Liga, Gruppe 5 Eich setzt Siegesserie auch gegen Willisau fort – Hannes Münkel mit Siegtor Eich setzt seine Siegesserie auch gegen Willisau fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Der Siegtreffer für Eich gelang Hannes Münkel in der 73. Minute. In der 30. Minute hatte Melvin Isler Eich in Führung gebracht. Der Ausgleich für Willisau fiel in der 40. Minute durch Martin Gerber.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Willisau erhielten Jozef Chovancak (58.) und Kevin Rölli (65.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Eich erhielt: Marco Bühler (56.)

In seiner Gruppe hat Eich den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 15 Tore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Keine Änderung in der Tabelle für Eich: zwölf Punkte bedeuten Rang 2. Eich hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Eich auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Schüpfheim. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Oktober (14.00 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Mit der Niederlage rückt Willisau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 5. Willisau hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Willisau verlor zudem erstmals zuhause.

Für Willisau geht es in einem Heimspiel gegen FC Sursee (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: SC Eich - FC Willisau 2:1 (1:1) - Sportanlage Brand, Eich – Tore: 30. Melvin Isler 1:0. 40. Martin Gerber 1:1. 73. Hannes Münkel 2:1. – Eich: Cédric Kiener, Marco Bühler, Eric Suter, David Amrein, Leonit Avdyli, Manuel Suter, Nicola Christen, Sandro Ottiger, Fabio Baumgartner, Melvin Isler, Samuel Urwyler. – Willisau: Jonas Achermann, Dario Meyer, David Müller, Marco Lötscher, Jozef Chovancak, Pascal Rölli, Noah Kiener, Sandro Fischer, Michael Kurmann, Kevin Rölli, Martin Gerber. – Verwarnungen: 56. Marco Bühler, 58. Jozef Chovancak, 65. Kevin Rölli.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Entlebuch - SC Nebikon 2:5, SC Eich - FC Willisau 2:1, FC Schüpfheim - FC Sempach 1:2, FC Sursee - FC Triengen 2 1:2, FC Zell - FC Buttisholz 3:0

Tabelle: 1. FC Zell 5 Spiele/15 Punkte (20:3). 2. SC Eich 5/12 (15:4), 3. FC Sempach 5/12 (10:7), 4. SC Nebikon 5/10 (8:4), 5. FC Willisau 5/7 (14:14), 6. FC Buttisholz 5/6 (8:12), 7. FC Triengen 2 5/6 (9:13), 8. FC Sursee 5/4 (6:12), 9. FC Schüpfheim 5/1 (6:11), 10. FC Entlebuch 5/0 (3:19).

