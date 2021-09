3. Liga, Gruppe 3 Eigentor bringt Altbüron-Grossd. Unentschieden gegen Grosswangen-Ettiswil Das Resultat im Spiel zwischen Grosswangen-Ettiswil und Altbüron-Grossd. Lautet 2:2.

(chm)

Den Auftakt machte Albion Ajdini, der in der 9. Minute für Grosswangen-Ettiswil zum 1:0 traf. Grosswangen-Ettiswil baute die Führung in der 15. Minute (Gjon Paluca) weiter aus (2:0). Dank dem Treffer von Andreas Hofer (43.) reduzierte sich der Rückstand für Altbüron-Grossd. Auf ein Tor (1:2). Gleichstand war wieder in der 68. Minute hergestellt. Daniel Bucher traf ins eigene Tor zum 2:2-Ausgleich für Altbüron-Grossd.

Gelbe Karten gab es bei Grosswangen-Ettiswil für Remo Zeder (45.), Roland Stöckli (60.) und Festim Neziri (77.). Bei Altbüron-Grossd. Erhielten Flavio Peter (89.) und Sandro Huwiler (92.) eine gelbe Karte.

Das Unentschieden bedeutet für Grosswangen-Ettiswil einen Sprung in der Tabelle.

Das Team liegt mit fünf Punkten auf Rang 9.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Grosswangen-Ettiswil hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Grosswangen-Ettiswil trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Escholzmatt-Marbach (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Für Altbüron-Grossd. Hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 8. Altbüron-Grossd. Hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Altbüron-Grossd. Geht es zuhause gegen FC Knutwil (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (17.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Altbüron-Grossdietwil 2:2 (2:1) - Gutmoos, Grosswangen – Tore: 9. Albion Ajdini 1:0. 15. Gjon Paluca 2:0. 43. Andreas Hofer 2:1. 68. Eigentor (Daniel Bucher) 2:2. – Grosswangen-Ettiswil: Vito Fischer, Marvin Wirz, Cyrill Gehrig, Roland Stöckli, Daniel Bucher, Festim Neziri, Albion Ajdini, Noel Luca Luternauer, Fabian Ukaj, Remo Zeder, Gjon Paluca. – Altbüron-Grossd.: Marc Bucher, Rouven Corti, Kilian Affentrager, Matthias Achermann, Louis Geiser, Andreas Hofer, Marcel Koller, Sandro Huwiler, Arbias Binaku, Shkelzen Alusi, Liberat Gashi. – Verwarnungen: 45. Remo Zeder, 60. Roland Stöckli, 77. Festim Neziri, 89. Flavio Peter, 92. Sandro Huwiler.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Nottwil - FC Entlebuch 2:5, SC Reiden - FC Wolhusen 2:0, FC Grosswangen-Ettiswil - FC Altbüron-Grossdietwil 2:2, FC Knutwil - FC Dagmersellen 1:5, FC Ruswil - FC Escholzmatt-Marbach 4:1

Tabelle: 1. SC Reiden 6 Spiele/16 Punkte (10:3). 2. FC Entlebuch 6/15 (18:10), 3. FC Buttisholz 6/13 (14:5), 4. FC Ruswil 6/13 (15:5), 5. FC Dagmersellen 5/9 (17:9), 6. FC Wolhusen 6/8 (12:9), 7. FC Nottwil 6/7 (10:11), 8. FC Altbüron-Grossdietwil 5/5 (10:9), 9. FC Grosswangen-Ettiswil 6/5 (7:14), 10. FC Knutwil 6/4 (8:18), 11. FC Escholzmatt-Marbach 6/3 (5:20), 12. FC Sempach 6/1 (6:19).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2021 00:38 Uhr.