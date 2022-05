Frauen 3. Liga Eigentor bringt Gunzwil Unentschieden gegen Baar 2:2 lautet das Resultat zwischen Gunzwil und Baar. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Oriana Frei eröffnete in der 2. Minute das Skore, als sie für Baar das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Baar stellte Gina Weiss in Minute 13 her. Die 61. Minute brachte für Gunzwil den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Karin Gassmann. Zum Ausgleich für Gunzwil traf Victoria Hegglin in der 65. Minute. Allerdings war es ein Eigentor.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit dem Unentschieden liegt Gunzwil neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Vier Punkte bedeuten Rang 9. Es macht einen Platz gut. Gunzwil hat bisher einmal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gunzwil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SG Obwalden. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Mattli, Sachseln).

Für Baar hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 5. Baar hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Baar wartet im nächsten Spiel auswärts das sechstplatzierte Team FC Hünenberg, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Mittwoch (11. Mai) statt (20.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Gunzwil - FC Baar 2 2:2 (0:2) - Linden, Gunzwil – Tore: 2. Oriana Frei 0:1. 13. Gina Weiss 0:2. 61. Karin Gassmann 1:2. 65. Eigentor (Victoria Hegglin) 2:2. – Gunzwil: Noelia Arnold, Nina Leupi, Karin Gassmann, Carina Kronenberg, Sarina Jurt, Carla Wildisen, Annina Nurmi, Manuela Ruoss, Romana Ruoss, Chiara Erni, Silvana Steiger. – Baar: Victoria Hegglin, Noemi Trangoni, Julia Romer, Eliane Bieler, Noemi Riebli, Oriana Frei, Janine Bühlmann, Mirjam Matter, Paula Kalt, Gina Weiss, Vanessa Stocker. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 16:42 Uhr.