3. Liga, Gruppe 1 Eigentor bringt Schwyz Unentschieden gegen Muotathal Im Spiel zwischen Muotathal und Schwyz hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Ramon Betschart eröffnete in der 10. Minute das Skore, als er für Schwyz das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 13. Minute hergestellt: Ivo Horat traf für Muotathal. In der 38. Minute war es an Marcel Betschart, Muotathal 2:1 in Führung zu bringen.

Mit seinem Tor in der 40. Minute brachte Ivo Horat Muotathal mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Per Penalty traf Ajhan Zejnulai in der 65. Minute für Schwyz zum Anschlusstreffer (2:.) zum Ausgleich für Schwyz traf Thomas Betschart in der 82. Minute. Allerdings war es ein Eigentor.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Muotathal kassierte fünf gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schwyz, Patrick Kistler (42.) kassierte sie.

Muotathal bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 10. Muotathal hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Muotathal zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Baar 1. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (9. April) (18.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Für Schwyz hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 9. Schwyz hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Schwyz geht es auswärts gegen Zug 94 II (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (9. April) (19.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: FC Muotathal - SC Schwyz 3:3 (3:1) - Fussballplatz Widmen, Muotathal – Tore: 10. Ramon Betschart 0:1. 13. Ivo Horat 1:1. 38. Marcel Betschart 2:1. 40. Ivo Horat 3:1. 65. Ajhan Zejnulai (Penalty) 3:2.82. Eigentor (Thomas Betschart) 3:3. – Muotathal: Andreas Betschart, Fabian Annen, Petrit Panxhaj, Adrian Betschart, Fabian Hediger, Thomas Betschart, Ivo Horat, Marcel Betschart, Nick Bürgler, Dominik Schelbert, Fabian Schuler. – Schwyz: Kevin Dudle, Martin Von Euw, Manuel Gisler, Ramon Betschart, Ajhan Zejnulai, Demian Siegwart, Lars Suter, Patrick Kistler, Ardian Regja, Simon Betschart, Manuel Ulrich. – Verwarnungen: 20. Petrit Panxhaj, 42. Patrick Kistler, 44. Fabian Schuler, 52. Fabian Hediger, 58. Dominik Schelbert, 58. Andreas Kälin.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.04.2022 01:00 Uhr.