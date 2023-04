3. Liga, Gruppe 3 Eigentor bringt Wauwil Unentschieden gegen Zell Das Resultat im Spiel zwischen Zell und Wauwil lautet 2:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Zell: Lionel Bangerter brachte seine Mannschaft in der 29. Minute 1:0 in Führung. Durch Penalty kam es in der 42. Minute zum Ausgleich für Wauwil. Ivan Bijelic verwandelte erfolgreich. Lionel Bangerter brachte Zell 2:1 in Führung (51. Minute). Der Ausgleich für Wauwil fiel in der 67. Minute, als Lionel Bangerter ins eigene Tor traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zell erhielten Kevin Bürli (33.) und Lionel Bangerter (35.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Wauwil, nämlich für Lukas Achermann (62.).

Zell hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 32 Tore in 15 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.1 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Zell unverändert. 27 Punkte bedeuten Rang 3. Zell hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Zell geht es zuhause gegen FC Buttisholz (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 16. April statt (16.00 Uhr, Gass, Zell).

Das Unentschieden bringt Wauwil in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 6. Wauwil hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Wauwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Ruswil (Platz 4). Diese Begegnung findet am 14. April statt (20.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: FC Zell - FC Wauwil-Egolzwil 2:2 (1:1) - Gass, Zell – Tore: 29. Lionel Bangerter 1:0. 42. Ivan Bijelic (Penalty) 1:1.51. Lionel Bangerter 2:1. 67. Eigentor (Lionel Bangerter) 2:2. – Zell: Sandro Mehr, Luca Herzig, Timon Bucher, Christoph Roth, Janis Bangerter, Lionel Bangerter, Roderic Bucher, Severin Häfliger, Kevin Bürli, André Peter, Marco Roos. – Wauwil: Nikolai Strässle, Lukas Achermann, Noah Tschopp, Predrag Karajcic, Jonas Grüter, Yanik Vonarbrug, Delfin Torrecilla, Leke Dushi, Zeljko Karajcic, Ivan Bijelic, Robin Gassmann. – Verwarnungen: 33. Kevin Bürli, 35. Lionel Bangerter, 62. Lukas Achermann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.04.2023 09:44 Uhr.