4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Emmen bezwingt auswärts Hergiswil Sieg für Emmen: Gegen Hergiswil gewinnt das Team am Sonntag auswärts 5:3.

Das Skore eröffnete Stefan Dedic in der 4. Minute. Er traf für Emmen zum 1:0. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Dion Schmid, sorgte in der 17 für den Ausgleich für Hergiswil. In der 46. Minute hiess es nach einem Eigentor von Simon Mayr 2:1 für Emmen.

Der Ausgleich für Hergiswil fiel in der 53. Minute (Nils Furrer). Das Tor von Robin Küng in der 58. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Emmen. Robin Küng erzielte nur sechs Minuten später auch das 4:2 für Emmen.

Durch ein Eigentor (Simon Mayr) erhöhte sich in der 69. Minute die Führung für Emmen weiter auf 5:2. Den Schlussstand stellte Oliver Nussbaum in der 89. Minute her, als er für Hergiswil auf 3:5 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Hergiswil erhielten Simon Mayr (35.) und Marco Allgäuer (55.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Emmen, nämlich für Joel John (77.).

Emmen liegt nach Spiel 2 auf Rang 1. Für Emmen geht es in einem Heimspiel gegen Olympique Lucerne (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Hergiswil liegt nach Spiel 2 auf Rang 5. Für Hergiswil geht es auswärts gegen FC Rothenburg (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: FC Hergiswil II - SC Emmen II 3:5 (1:1) - Sportplatz Grossmatt, Hergiswil – Tore: 4. Stefan Dedic 0:1. 17. Dion Schmid (Penalty) 1:1.46. Eigentor (Simon Mayr) 1:2.53. Nils Furrer 2:2. 58. Robin Küng 2:3. 64. Robin Küng 2:4. 69. Eigentor (Simon Mayr) 2:5.89. Oliver Nussbaum 3:5. – Hergiswil: Gian Bühlmann, Maximilian Remiger, Simon Mayr, Patrick Kaiser, Adrian Blättler, Nils Furrer, Dion Schmid, Marco Allgäuer, Devin Arnold, Manuel Sienemus, Sven Tribelhorn. – Emmen: Luc Müller, Kristijan Stojanov, Robin Küng, Michael Locher, Stefan Dedic, Vedad Nurisic, Severo Gomez, Joel John, Dejan Djak Skeledzija, Bukurim Ballazhi, Nils Weber. – Verwarnungen: 35. Simon Mayr, 55. Marco Allgäuer, 77. Joel John.

