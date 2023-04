4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Emmen mit Sieg gegen Rothenburg Emmen behielt im Spiel gegen Rothenburg am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

Das Skore eröffnete Robin Küng in der 3. Minute. Er traf für Emmen zum 1:0. In der 31. Minute baute Joel John den Vorsprung für Emmen auf zwei Tore aus (2:0). Emmen erhöhte in der 37. Minute seine Führung durch Robin Küng weiter auf 3:0.

Dario Jurt (66. Minute) liess Rothenburg auf 1:3 herankommen. Dieu Le Veut Mampunzu baute in der 80. Minute die Führung für Emmen weiter aus (4:1). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Patrick Egli in der 83. Minute für Rothenburg auf 2:4. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Gelbe Karten gab es bei Rothenburg für Tim Bolzern (33.), Cédric Nadler (44.) und Richard Sollberger (73.). Bei Emmen erhielten Dieu Le Veut Mampunzu (82.) und Joel John (85.) eine gelbe Karte.

Emmen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Emmen in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Hergiswil II (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Rothenburg reiht sich nach dem Spiel auf Rang 7 ein. Rothenburg trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Sachseln (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 21. April statt (20.00 Uhr, Mattli, Sachseln).

Telegramm: SC Emmen II - FC Rothenburg 4:2 (3:0) - Sportanlage Feldbreite, Emmen – Tore: 3. Robin Küng 1:0. 31. Joel John 2:0. 37. Robin Küng 3:0. 66. Dario Jurt 3:1. 80. Dieu Le Veut Mampunzu 4:1. 83. Patrick Egli (Penalty) 4:2. – Emmen: Luca Roth, Michael Locher, Joel Kunz, Dejan Djak Skeledzija, Stefan Dedic, Kristijan Stojanov, Severo Gomez, Vedad Nurisic, David Ettlin, Joel John, Robin Küng. – Rothenburg: Matthias Reinhard, Sascha Matter, Tim Bolzern, Cédric Nadler, Mauro Schwegler, Noah Krummenacher, Dario Jurt, Richard Sollberger, Luca Gisler, Gianni Supino, Thomas Müller. – Verwarnungen: 33. Tim Bolzern, 44. Cédric Nadler, 73. Richard Sollberger, 82. Dieu Le Veut Mampunzu, 85. Joel John.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 03:46 Uhr.