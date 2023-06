4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Emmen setzt Siegesserie auch gegen Ebikon fort – Entscheidung in der Schlussminute Emmen setzt seine Siegesserie auch gegen Ebikon fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Der Siegtreffer für Emmen gelang Severo Gomez in der 90. Minute. In der 18. Minute hatte Dieu Le Veut Mampunzu Emmen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Ebikon fiel in der 20. Minute durch Manuel Hermann.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Emmen, Robin Küng (94.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Ebikon, nämlich für Mauro Cimino (75.).

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Emmen: Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 23 Tore erzielte.

Mit dem Sieg übernimmt Emmen die Tabellenführung. Das Team hat nach acht Spielen 19 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Emmen ist es der dritte Sieg in Serie.

Emmen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Sachseln (Rang 7). Die Partie findet am 17. Juni statt (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Nach der Niederlage büsst Ebikon einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 6. Ebikon hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ebikon auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Rothenburg (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 17. Juni statt (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: FC Ebikon II - SC Emmen II 1:2 (1:1) - Risch, Ebikon – Tore: 18. Dieu Le Veut Mampunzu 0:1. 20. Manuel Hermann 1:1. 90. Severo Gomez 1:2. – Ebikon: Michael Fritsche, Yannik Bachmann, Iwan Stadelmann, Ronny Portmann, Livio Bieri, Janis Kamer, Nick Kreyenbühl, Luca Egli, Nòe Erni, Mauro Cimino, Manuel Hermann. – Emmen: Luc Müller, Dieu Le Veut Mampunzu, Joel John, Robin Küng, Bukurim Ballazhi, Fadi Nasser, Michael Locher, Raphael Gander, Joel Kunz, Dejan Djak Skeledzija, Severo Gomez. – Verwarnungen: 75. Mauro Cimino, 94. Robin Küng.

