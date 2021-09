4. Liga, Gruppe 6 Emmen sorgt bei Ruswil für Überraschung Überraschender Sieg für Emmen: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Ruswil (4. Rang) zuhause 5:3 geschlagen. Für Emmen war es zugleich der erste Saisonsieg im vierten Spiel.

(chm)

Den Auftakt machte Ehad Lika, der in der 8. Minute für Emmen zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Emmen stellte Miguel Dos Santos Ferreira in Minute 11 her. Ehad Lika baute in der 24. Minute die Führung für Emmen weiter aus (3:0).

Emmen erhöhte in der 56. Minute seine Führung durch Dejan Cvetkovic weiter auf 4:0. In der 62. Minute verkleinerte Joel Bachmann den Rückstand von Ruswil auf 1:4. Der Treffer fiel mittels Penalty. Emmen erhöhte in der 83. Minute seine Führung durch Miguel Dos Santos Ferreira weiter auf 5:1.

Nicholas Sidler verkürzte in der 91. Minute den Rückstand von Ruswil auf 2:5. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Fabian Bättig in der 92. Minute für Ruswil auf 3:5.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ruswil erhielten Nicholas Sidler (85.) und Sven Helfenstein (89.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Emmen, nämlich für Daniel Carvalho Domingues (38.).

Dass Emmen gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen vier Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Emmen die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 10 mit durchschnittlich 4.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Ruswil ein relativ häufiges Phänomen. Die total 16 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 4 Toren pro Match (Rang 7).

Emmen verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Emmen folgt nach drei Niederlagen und null Unentschieden. Emmen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Emmen trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Hochdorf (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

In der Tabelle verliert Ruswil Plätze und zwar von Rang 4 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Ruswil hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ruswil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Schötz II. Das Spiel findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: SC Emmen b - FC Ruswil 5:3 (3:0) - Sportanlage Feldbreite, Emmen – Tore: 8. Ehad Lika 1:0. 11. Miguel Dos Santos Ferreira 2:0. 24. Ehad Lika 3:0. 56. Dejan Cvetkovic 4:0. 62. Joel Bachmann (Penalty) 4:1.83. Miguel Dos Santos Ferreira 5:1. 91. Nicholas Sidler 5:2. 92. Fabian Bättig 5:3. – Emmen: Igor Labudovic, Hazir Bozhdaraj, Daniel Carvalho Domingues, Dejan Djak Skeledzija, Dejan Cvetkovic, Flamur Emini, David Susnja, Miguel Dos Santos Ferreira, Shkumbin Shkodra, Ehad Lika, Mladen Djokic. – Ruswil: Jannis Bachmann, Raphael Heini, Livio Spaar, Moreno Sieber, Björn Wolfisberg, Sven Helfenstein, Julien Krähenbühl, Johann Simon, Marco Fellmann, Nicholas Sidler, Fabian Bucher. – Verwarnungen: 38. Daniel Carvalho Domingues, 85. Nicholas Sidler, 89. Sven Helfenstein.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Wauwil-Egolzwil - FC Hochdorf 10:0, FC Littau III - FC Triengen 1 7:4, SC Emmen b - FC Ruswil 5:3, FC Schötz II - FC Eschenbach II 5:3, FC Hitzkirch 2 - FC Gunzwil 2:2

Tabelle: 1. FC Schötz II 4 Spiele/12 Punkte (13:3). 2. FC Littau III 4/9 (15:11), 3. FC Wauwil-Egolzwil 4/9 (20:3), 4. FC Hitzkirch 2 4/4 (5:15), 5. FC Ruswil 4/4 (11:16), 6. FC Eschenbach II 4/4 (11:7), 7. FC Gunzwil 4/4 (10:8), 8. FC Triengen 1 3/3 (12:13), 9. SC Emmen b 4/3 (7:18), 10. FC Hochdorf 3/2 (3:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 6 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 23:21 Uhr.