4. Liga, Gruppe 6 Emmenbrücke bezwingt Reiden – Entscheidung in der Schlussminute Emmenbrücke gewinnt am Sonntag zuhause gegen Reiden 3:2.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Emmenbrücke das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 92. Minute war Livio Saccardo.

Yannic Aregger hatte mit dem ersten Tor der Partie (20. Minut.) emmenbrücke 1:0 in Führung gebracht. Reiden glich in der 28. Minute durch Pascal Wirz aus. Ueli Riedweg erzielte in der 70. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Reiden. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Ivan Dzijan, sorgte in der 90 für den Ausgleich für Emmenbrücke.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Michael Planzer von Reiden erhielt in der 63. Minute die gelbe Karte.

Emmenbrücke hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2 Mal pro Partie.

Emmenbrücke verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Für Emmenbrücke ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Emmenbrücke spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Gunzwil (Platz 5). Die Partie findet am 16. September statt (20.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Reiden rutscht in der Tabelle von Rang 3 auf 4. Das Team hat vier Punkte. Reiden hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Reiden geht es zuhause gegen FC Triengen 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 11. September statt (14.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Telegramm: FC Emmenbrücke II - SC Reiden 3:2 (1:1) - Sportanlage Gersag, Emmenbrücke – Tore: 20. Yannic Aregger 1:0. 28. Pascal Wirz 1:1. 70. Ueli Riedweg 1:2. 90. Ivan Dzijan (Penalty) 2:2.92. Livio Saccardo 3:2. – Emmenbrücke: Joel Sobral Dos Santos, Raul Merino, Lopes Coelho Tiago, Denis Lazri, Gentrit Haxhnikaj, Taulant Shaqiri, Manuel Keiser, Yannic Aregger, Raffael Kälin, Livio Saccardo, Edmond Palushi. – Reiden: Hadi Aydibi, Gianluca De Lucia, Kevin Bieri, Michael Planzer, Lionel Tschumper, Ueli Riedweg, Pascal Jordi, Nicolas Berger, Pascal Wirz, Dominic Gautschi, Joel Wirz. – Verwarnungen: 63. Michael Planzer.

