3. Liga, Gruppe 1 Engelberg lässt sich von Buochs kein Bein stellen Engelberg holt gegen Buochs zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzwölften 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Engelberg: Kevin Zumbühl brachte seine Mannschaft in der 56. Minute 1:0 in Führung. Per Penalty erhöhte Julian Fischer in der 73. Minute zum 2:0 für Engelberg. Marco Ignatov sorgte in der 77. Minute für Buochs für den Anschlusstreffer zum 1:2. In der 88. Minute sorgte Kevin Zumbühl für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Engelberg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Engelberg erhielt: Pietro Parodi (75.) eine Verwarnung gab es für Buochs, nämlich für Marco Ignatov (77.).

Die Offensive von Engelberg hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.6 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Buochs kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.2 (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Engelberg unverändert. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Engelberg hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Engelberg in einem Auswärtsspiel mit FC Muotathal (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Dienstag (18. April) statt (20.15 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Buochs verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Buochs war es bereits die achte Niederlage in Serie.

Buochs trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Muotathal (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Seefeld, Buochs).

Telegramm: Engelberger SC - SC Buochs 3:1 (0:0) - Sportplatz Wyden, Engelberg – Tore: 56. Kevin Zumbühl 1:0. 73. Julian Fischer (Penalty) 2:0.77. Marco Ignatov 2:1. 88. Kevin Zumbühl 3:1. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Nikola Stevanovic, Lars Imboden, Primus Ettlin, Tim Christen, Stefan Christen, Pietro Parodi, Marcel Schleiss, Julian Fischer, Kevin Zumbühl, Martin Matter. – Buochs: Mauro Truttmann, Martin Agner, Maurice Engelberger, Stefan Mathis, Aron von Holzen, Lars Berchtold, Lauro Baumgartner, Marco Ignatov, Lauro Buser, Ron Fischer, Nicolas Wälchli. – Verwarnungen: 75. Pietro Parodi, 77. Marco Ignatov.

