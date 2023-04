3. Liga, Gruppe 1 Engelberg stolpert gegen Hünenberg Überraschender Sieg für Hünenberg: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Donnerstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Engelberg (5. Rang) zuhause klar 4:0 geschlagen.

(chm)

Mirzet Mehidic traf in der 22. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Hünenberg. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Hünenberg stellte Gino Dönni in Minute 35 her. Mario Bosnjak baute in der 40. Minute die Führung für Hünenberg weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Ante Pekas, der in der 50. Minute die Führung für Hünenberg auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Hünenberg sah Gjastin Ndrecaj (87.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Mario Bosnjak (40.), Salvatore Viola (48.) und Omri Suisa (88.). Gelbe Karten gab es bei Engelberg für Sven Imboden (25.) und Julian Fischer (68.).

Dass Hünenberg gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 15 Spielen 1.5 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Hünenberg die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Hünenberg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 10. Hünenberg hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Hünenberg trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Muotathal (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Für Engelberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 5. Engelberg hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Engelberg daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte SC Buochs. Das Spiel findet am 15. April statt (17.30 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Telegramm: FC Hünenberg I - Engelberger SC 4:0 (3:0) - Ehret, Hünenberg – Tore: 22. Mirzet Mehidic 1:0. 35. Gino Dönni 2:0. 40. Mario Bosnjak 3:0. 50. Ante Pekas 4:0. – Hünenberg: Marc Zügel, Dario Burkhardt, Flamur Loshaj, Denis Sabanovic, Dominik Rüegg, Mario Bosnjak, Salvatore Viola, Mirzet Mehidic, Ante Pekas, Vitor Hugo Pereira Matos, Gino Dönni. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Mustaf Duraku, Marcel Schleiss, Primus Ettlin, Brian Sonderer, Sven Imboden, Julian Fischer, Stefan Christen, Manuel Kaufmann, Tim Christen, Martin Matter. – Verwarnungen: 25. Sven Imboden, 40. Mario Bosnjak, 48. Salvatore Viola, 68. Julian Fischer, 88. Omri Suisa – Ausschluss: 87. Gjastin Ndrecaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.04.2023 17:23 Uhr.