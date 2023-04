2. Liga Entlebuch bezwingt auswärts Obergeissenstein – Manuel Emmenegger mit Last-Minute-Treffer Entlebuch behielt im Spiel gegen Obergeissenstein am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Der Siegtreffer für Entlebuch gelang Manuel Emmenegger in der 95. Minute. In der 32. Minute hatte Ivo Thalmann Entlebuch in Führung gebracht. Der Ausgleich für Obergeissenstein fiel in der 73. Minute durch Marc Wattenberg.

Im Spiel gab es total acht Karten. Obergeissenstein kassierte fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Entlebuch für Micha Schmid (28.), Manuel Emmenegger (83.) und Linus Bieri (87.).

Die Tabellensituation hat sich für Entlebuch nicht verändert. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 8. Entlebuch hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Entlebuch spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Sins I (Platz 11). Das Spiel findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Nach der Niederlage büsst Obergeissenstein einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 20 Punkten auf Rang 12. Für Obergeissenstein war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Obergeissenstein spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Luzerner SC (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (20.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: SC Obergeissenstein - FC Entlebuch 1:2 (0:1) - Wartegg, Luzern – Tore: 32. Ivo Thalmann 0:1. 73. Marc Wattenberg (Penalty) 1:1.95. Manuel Emmenegger (Penalty) 1:2. – Obergeissenstein: Jonas Schrader, Reto Albisser, Danny Kok, Christian Mutter, Samuel Widmer, Reyneri Rodriguez Estrada, Nick Illi, Samuel Stalder, Michael Stalder, David Komani, Aidan Uebelmann. – Entlebuch: Noah Unternährer, Janik Portmann, Patrick Wigger, Patrick Lötscher, Michael Koch, Micha Schmid, Marco Wigger, Manuel Emmenegger, Luca Fahrni, Pascal Mahler, Ivo Thalmann. – Verwarnungen: 3. Danny Kok, 28. Micha Schmid, 34. Aidan Uebelmann, 57. Nick Illi, 67. Reto Albisser, 82. Christian Mutter, 83. Manuel Emmenegger, 87. Linus Bieri.

