4. Liga, Gruppe 5 Entlebuch entscheidet Showdown gegen Eich für sich – Siegesserie von Eich gebrochen Entlebuch reiht Sieg an Sieg: Gegen Eich hat das Team am Donnerstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:0

(chm)

Ueli Renggli schoss Entlebuch in der 3. Minute zur 1:0-Führung. Entlebuch baute die Führung in der 32. Minute (Damian Renggli) weiter aus (2:0). Nach einem Eigentor von Moritz Münkel hiess es in der 70. Minute 3:0 für Entlebuch.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Entlebuch hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Entlebuch liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat zwölf Punkte. Entlebuch feiert mit dem Sieg gegen Eich bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Entlebuch bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Knutwil. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (18.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

In der Tabelle verliert Eich Plätze und zwar von Rang 2 auf 4. Das Team hat neun Punkte. Nach drei Siegen in Serie verliert Eich erstmals wieder.

Eich spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Willisau (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 22. September (20.00 Uhr, Sportanlage Brand, Eich).

Telegramm: FC Entlebuch - SC Eich 3:0 (2:0) - Sportplatz Farbschachen, Entlebuch – Tore: 3. Ueli Renggli 1:0. 32. Damian Renggli 2:0. 70. Eigentor (Moritz Münkel) 3:0. – Entlebuch: Oliver Berthold, Lars Unternährer, Damian Müller, Luis Bachmann, Adrian Wigger, Jörg Dahinden, Timo Bieri, Valentin Haas, Damian Renggli, Ueli Renggli, Janik Reinhard. – Eich: Lenny Hofer, Marco Bühler, Moritz Münkel, Eric Suter, Simon Troxler, Noel Elmiger, Patrik Kneubühler, Fabio Baumgartner, Sandro Ottiger, Lukas Amrein, Hannes Münkel. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.09.2022 22:21 Uhr.

