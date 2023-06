4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Entlebuch gewinnt deutlich gegen Eibuselection CF Entlebuch behielt im Spiel gegen Eibuselection CF am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

Ueli Renggli eröffnete in der 14. Minute das Skore, als er für Entlebuch das 1:0 markierte. In der 15. Minute baute Janik Reinhard den Vorsprung für Entlebuch auf zwei Tore aus (2:0). Timo Bieri baute in der 20. Minute die Führung für Entlebuch weiter aus (3:0).

David Gurtner verkürzte in der 56. Minute den Rückstand von Eibuselection CF auf 1:3. Micha Limacher schoss das 4:1 (68. Minute) für Entlebuch und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Eibuselection CF für David Gurtner (45.) und Lukas Müller (86.). Entlebuch blieb ohne Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Entlebuch eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Entlebuch die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Eibuselection CF kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 23 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Entlebuch machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 7. Entlebuch hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Entlebuch konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Entlebuch ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Eibuselection CF zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 8. Eibuselection CF hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Eibuselection CF ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: Eibuselection CF - FC Entlebuch 1:4 (0:3) - Spielnummer: 210346 – Tore: 14. Ueli Renggli 0:1. 15. Janik Reinhard 0:2. 20. Timo Bieri 0:3. 56. David Gurtner 1:3. 68. Micha Limacher 1:4. – Eibuselection CF: Michael Fleischli, Lukas Müller, Agon Gashi, Marco Schnüriger, Roger Müller, Alessandro Pompei, Yanic Beetschen, David Gurtner, Philippe Müller, Fatmir Dzambazi, Cédric Jenni. – Entlebuch: Fabian Hofstetter, Luis Bachmann, Damian Müller, Valentin Haas, Adrian Wigger, Damian Renggli, Timo Bieri, Cedric Hofstetter, Christoph Schmidlin, Janik Reinhard, Ueli Renggli. – Verwarnungen: 45. David Gurtner, 86. Lukas Müller.

