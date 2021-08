3. Liga, Gruppe 3 Entlebuch holt sich zum Auftakt drei Punkte gegen Dagmersellen Sieg für Entlebuch gegen Dagmersellen zum Saisonauftakt. Das Resultat: 3:2.

(chm)

Silvan Bachmann eröffnete in der 20. Minute das Skore, als er für Entlebuch das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 47. Minute brachte Michael Koch Entlebuch mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dank dem Treffer von Manuel Huber (76.) reduzierte sich der Rückstand für Dagmersellen auf ein Tor (1:2).

Mit seinem Tor in der 83. Minute brachte Nicola Hofstetter Entlebuch mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Dagmersellen noch auf 2:3 heran. Markus Frey war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 94. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Dagmersellen für Raphael Taudien (32.) und Flavio Accola (45.). Entlebuch behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Tabelle steht Entlebuch nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Entlebuch spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Altbüron-Grossdietwil. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Dagmersellen liegt nach Spiel 1 auf Rang 11. Dagmersellen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Ruswil. Das Spiel findet am 28. August statt (17.45 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: FC Entlebuch - FC Dagmersellen 3:2 (1:0) - Sportplatz Farbschachen, Entlebuch – Tore: 20. Silvan Bachmann 1:0. 47. Michael Koch 2:0. 76. Manuel Huber 2:1. 83. Nicola Hofstetter 3:1. 94. Markus Frey 3:2. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Micha Schmid, Luis Bachmann, Tim Unternährer, Patrick Wigger, Remo Wigger, Silvan Bachmann, Marco Wigger, Damian Renggli, Adrian Wigger, Lars Balmer. – Dagmersellen: Dominik Schüpbach, Simon Hunziker, Janik Sommer, Flavio Accola, Mike Blum, David Bernet, Noah Tschopp, Raphael Taudien, Michael Bucher, Livio Scheidegger, Markus Frey. – Verwarnungen: 32. Raphael Taudien, 45. Flavio Accola.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Entlebuch - FC Dagmersellen 3:2, SC Reiden - FC Grosswangen-Ettiswil 2:2, FC Nottwil - FC Ruswil 2:2, FC Buttisholz - FC Altbüron-Grossdietwil 1:1, FC Sempach - FC Knutwil 1:3

Tabelle: 1. FC Knutwil 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. FC Entlebuch 1/3 (3:2), 3. SC Reiden 1/1 (2:2), 4. FC Nottwil 1/1 (2:2), 5. FC Grosswangen-Ettiswil 1/1 (2:2), 6. FC Ruswil 1/1 (2:2), 7. FC Buttisholz 1/1 (1:1), 8. FC Altbüron-Grossdietwil 1/1 (1:1), 9. FC Wolhusen 0/0 (0:0), 10. FC Escholzmatt-Marbach 0/0 (0:0), 11. FC Dagmersellen 1/0 (2:3), 12. FC Sempach 1/0 (1:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 00:51 Uhr.