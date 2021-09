3. Liga, Gruppe 3 Entlebuch mit Auswärtserfolg bei Grosswangen-Ettiswil – Lars Balmer mit Last-Minute-Treffer Entlebuch behielt im Spiel gegen Grosswangen-Ettiswil am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Entlebuch gelang Lars Balmer in der 92. Minute. In der 42. Minute hatte Marco Wigger Entlebuch in Führung gebracht. Der Ausgleich für Grosswangen-Ettiswil fiel in der 61. Minute durch Festim Neziri.

Gelbe Karten gab es bei Grosswangen-Ettiswil für Festim Neziri (71.), Remo Zeder (77.) und Armend Tarashaj (85.). Bei Entlebuch erhielten Tim Unternährer (50.) und Marco Wigger (60.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Entlebuch den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.2 Mal pro Partie.

Entlebuch verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Für Entlebuch ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Entlebuch konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Entlebuch spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Knutwil (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Grosswangen-Ettiswil steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 7). Das Team hat vier Punkte. Grosswangen-Ettiswil hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Grosswangen-Ettiswil wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das neuntplatzierte Team FC Dagmersellen, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Entlebuch 1:2 (0:1) - Gutmoos, Grosswangen – Tore: 42. Marco Wigger 0:1. 61. Festim Neziri (Penalty) 1:1.92. Lars Balmer 1:2. – Grosswangen-Ettiswil: Armend Tarashaj, Marvin Wirz, Elias Wälti, Roland Stöckli, Daniel Bucher, Remo Zeder, Albion Ajdini, Festim Neziri, Fabian Ukaj, Cyrill Gehrig, Noel Luca Luternauer. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Tim Unternährer, Luis Bachmann, Marco Wigger, Patrick Wigger, Remo Wigger, Silvan Bachmann, Pascal Mahler, Ivo Thalmann, Adrian Wigger, Manuel Emmenegger. – Verwarnungen: 50. Tim Unternährer, 60. Marco Wigger, 71. Festim Neziri, 77. Remo Zeder, 85. Armend Tarashaj.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Entlebuch 1:2, FC Knutwil - FC Buttisholz 1:4, FC Nottwil - FC Wolhusen 3:0, FC Sempach - SC Reiden 0:1, FC Escholzmatt-Marbach - FC Dagmersellen 2:5

Tabelle: 1. SC Reiden 4 Spiele/10 Punkte (7:3). 2. FC Entlebuch 4/9 (9:7), 3. FC Ruswil 3/7 (9:3), 4. FC Buttisholz 4/7 (7:4), 5. FC Wolhusen 4/7 (9:4), 6. FC Nottwil 3/4 (5:3), 7. FC Knutwil 4/4 (6:9), 8. FC Grosswangen-Ettiswil 4/4 (5:8), 9. FC Dagmersellen 3/3 (8:8), 10. FC Escholzmatt-Marbach 4/3 (4:11), 11. FC Altbüron-Grossdietwil 2/1 (3:5), 12. FC Sempach 3/0 (1:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 19:10 Uhr.