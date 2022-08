4. Liga, Gruppe 5 Entlebuch mit drei Punkten auswärts gegen Sempach Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Entlebuch auswärts gegen Sempach 2:0. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team.

(chm)

Bereits in der 19. Minute traf Pascal Vogel zum 1:0. Mit dem 2:0 für Entlebuch schoss Oliver Müller das letzte Tor der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Entlebuch für Adrian Wigger (62.), Jörg Dahinden (79.) und Janik Reinhard (92.). Bei Sempach erhielten Dario Mathis (58.) und Jonas Muff (65.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Entlebuch nach dem zweiten Spiel auf Rang 2. Entlebuch spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Willisau (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 7. September (20.30 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Sempach liegt nach Spiel 2 auf Rang 5. Sempach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Eich an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am Sonntag (4. September) statt (14.00 Uhr, Sportanlage Brand, Eich).

Telegramm: FC Sempach b - FC Entlebuch 0:2 (0:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 19. Pascal Vogel 0:1. 51. Oliver Müller 0:2. – Sempach: Alain Gut, Andri Felber, Fabian Bucheli, Dario Mathis, Johannes Kinast, Marc Lustenberger, Stephan Häfliger, Marvin Schenk, Patrick Stähli, Raphael Bühlmann, Marco Bühler. – Entlebuch: Noah Unternährer, Lars Unternährer, Damian Müller, Luis Bachmann, Adrian Wigger, Jörg Dahinden, Timo Bieri, Valentin Haas, Pascal Vogel, Ueli Renggli, Oliver Müller. – Verwarnungen: 58. Dario Mathis, 62. Adrian Wigger, 65. Jonas Muff, 79. Jörg Dahinden, 92. Janik Reinhard.

Datenstand: 31.08.2022 22:46 Uhr.