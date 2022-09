4. Liga, Gruppe 5 Entlebuch setzt Siegesserie auch gegen Willisau fort Entlebuch setzt seine Siegesserie auch gegen Willisau fort. Das 4:0 zuhause am Mittwoch bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Timo Bieri traf in der 7. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Entlebuch. Janik Reinhard sorgte in der 23. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Entlebuch. Entlebuch erhöhte in der 57. Minute seine Führung durch Damian Renggli weiter auf 3:0. Ueli Renggli schoss das 4:0 (67. Minute) für Entlebuch und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Willisau sah Sandro Fischer (65.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Willisau weitere vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Entlebuch, Timo Bieri (50.) kassierte sie.

In der Defensive hat Entlebuch in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.3 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 8 geschossenen Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für Willisau ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 9).

In der Tabelle verbessert sich Entlebuch von Rang 4 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Entlebuch hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Entlebuch bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team SC Eich. Die Partie findet am 15. September statt (20.30 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

In der Tabelle verliert Willisau Plätze und zwar von Rang 8 auf 10. Das Team hat null Punkte. Willisau hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Für Willisau geht es daheim gegen FC Schüpfheim (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (10. September) (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Entlebuch - FC Willisau 4:0 (2:0) - Sportplatz Farbschachen, Entlebuch – Tore: 7. Timo Bieri 1:0. 23. Janik Reinhard 2:0. 57. Damian Renggli 3:0. 67. Ueli Renggli 4:0. – Entlebuch: Noah Unternährer, Lars Unternährer, Damian Müller, Luis Bachmann, Adrian Wigger, Jörg Dahinden, Timo Bieri, Pascal Vogel, Damian Renggli, Ueli Renggli, Janik Reinhard. – Willisau: Yasin Bussmann, Sandro Fischer, Dario Meyer, Philip Arnold, Kilian Sidler, Alain Vonwil, Noah Kiener, Kevin Rölli, Haben Gebretinsae, Milos Mitrovic, Matteo Meier. – Verwarnungen: 20. Kilian Sidler, 42. Milos Mitrovic, 50. Timo Bieri, 57. Sandro Fischer, 73. Kevin Rölli – Ausschluss: 65. Sandro Fischer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

