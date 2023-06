2. Liga Entlebuch verliert gegen Seriensieger Willisau Willisau setzt seine Siegesserie auch gegen Entlebuch fort. Das 4:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

Micha Schmid eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Entlebuch das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Willisau traf Altin Gashi in der 25. Minute. Arbias Binaku traf in der 66. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Willisau.

Willisau baute die Führung in der 70. Minute (Altin Gashi) weiter aus (3:1). Simon Unternährer baute in der 77. Minute die Führung für Willisau weiter aus (4:1). In der 91. Minute sorgte Linus Bieri noch für Resultatkosmetik für Entlebuch. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Bei Entlebuch erhielten Janik Portmann (30.), Ramon Roth (46.) und Silvan Bachmann (74.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Willisau erhielt: Altin Gashi (44.)

In der Abwehr gehört Willisau zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Willisau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 51 Punkte bedeuten Rang 2. Für Willisau ist es der vierte Sieg in Serie.

Willisau spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: Luzerner SC (Rang 10). Die Partie findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Für Entlebuch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 8. Entlebuch hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und neunmal unentschieden gespielt.

Entlebuch tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Goldau an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (18.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Willisau - FC Entlebuch 4:2 (1:1) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 4. Micha Schmid 0:1. 25. Altin Gashi 1:1. 66. Arbias Binaku 2:1. 70. Altin Gashi 3:1. 77. Simon Unternährer 4:1. 91. Linus Bieri 4:2. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Elia Lustenberger, Marco Imgrüt, Sascha Kokanovic, Tim Bossart, Mike Lütolf, Eduard Nikmengjaj, Avni Hasanramaj, Simon Unternährer, Arbias Binaku, Altin Gashi. – Entlebuch: Noah Unternährer, Remo Wigger, Patrick Wigger, Ramon Roth, Janik Portmann, Marco Wigger, Ivo Thalmann, Manuel Emmenegger, Silvan Bachmann, Micha Schmid, Pascal Mahler. – Verwarnungen: 30. Janik Portmann, 44. Altin Gashi, 46. Ramon Roth, 74. Silvan Bachmann.

