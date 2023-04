4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Erfolg für Aegeri gegen Steinhausen Aegeri behielt im Spiel gegen Steinhausen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:4.

Bis zur 40. Minute ging Steinhausen deutlich in Führung, nämlich 3:1. Die Treffer erzielte(.) luca Toniolo (7.), Aaron Milone (31.) und Ryan Price (40.). Für Aegeri erfolgreich war bis dahin Brian Iten (27.).

Die 52. Minute brachte für Aegeri den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Manuel Uster. Der Ausgleich für Aegeri fiel in der 69. Minute (Brian Iten).

In der 88. Minute war es an Leonat Hoxha, Steinhausen 4:3 in Führung zu bringen. Der Ausgleich für Aegeri zum 4:4 fiel in der 94. Minute - nur sechs Minuten nach dem 4:3.

Bei Steinhausen erhielten Danijel Barisic (63.), Leonat Hoxha (75.) und Martin Baum (93.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Aegeri, nämlich für Ramon Nussbaumer (10.).

Aegeri liegt nach Spiel 2 auf Rang 8. Aegeri trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Baar 2 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 29. April statt (19.30 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Nach dem zweiten Spiel steht Steinhausen auf dem siebten Rang. Steinhausen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Ibach II an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 29. April statt (19.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: FC Aegeri 2 - SC Steinhausen 4:4 (1:3) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 7. Luca Toniolo 0:1. 27. Brian Iten 1:1. 31. Aaron Milone 1:2. 40. Ryan Price 1:3. 52. Manuel Uster 2:3. 69. Brian Iten 3:3. 88. Leonat Hoxha 3:4. 94. Robin Bruhin 4:4. – Aegeri: Joel Salvisberg, Tobias Lüde, Mihailo Bukvic, Luka Boskovic, Dario Schuler, Patrick Elsener, Brian Iten, Michele Meier, Ramon Nussbaumer, Robin Bruhin, Dave Boog. – Steinhausen: Martin Baum, Danijel Barisic, Ante Brekalo, Leonat Hoxha, Cyrill Hofer, Aitor Gonzalez Gomez Gomez, Ryan Price, Luca Toniolo, Luca Betschart, Pascal Grossenbacher, Aaron Milone. – Verwarnungen: 10. Ramon Nussbaumer, 63. Danijel Barisic, 75. Leonat Hoxha, 93. Martin Baum.

