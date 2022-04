Frauen 3. Liga Erfolg für Ascona gegen Gunzwil Sieg für Ascona: Gegen Gunzwil gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:0.

(chm)

In der 42. Minute war es an Lisa Beretta, Ascona 1:0 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 73. Minute, als Moira Bulfaro die Führung für Ascona auf 2:0 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.6 hat die Abwehr von Ascona ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 19 geschossenen Toren Rang 5.

Mit dem Sieg rückt Ascona um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 3. Ascona hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Ascona geht es auswärts gegen SC Cham (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 24. April statt (16.30 Uhr, Eizmoos, Cham).

Für Gunzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 9. Für Gunzwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Gunzwil geht es daheim gegen TEAM Menzingen / Aegeri (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 24. April statt (11.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Ascona - FC Gunzwil 2:0 (1:0) - Stadio Comunale Ascona, Ascona – Tore: 42. Lisa Beretta 1:0. 73. Moira Bulfaro 2:0. – Ascona: Sonia Denicola, Sara Germanâ, Sandra Petrova, Sheila Macocchi, Lisa Beretta, Giulia Nicoli, Charlotte Roux, Axelle Orru, Moira Bulfaro, Lisa Bolamperti, Simona Heim. – Gunzwil: Noelia Arnold, Chiara Erni, Julia Jost, Carina Kronenberg, Sarina Jurt, Silvana Steiger, Linda Galliker, Manuela Ruoss, Annina Nurmi, Carla Wildisen, Romana Ruoss. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.04.2022 21:20 Uhr.