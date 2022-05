Frauen 3. Liga Erfolg für Baar gegen Cham – Siegtreffer in 86. Minute Baar gewinnt am Sonntag zuhause gegen Cham 2:1.

Der Siegtreffer für Baar gelang Oriana Frei in der 86. Minute. In der 20. Minute hatte Noemi Riebli Baar in Führung gebracht. Der Ausgleich für Cham fiel in der 60. Minute durch Zehra Nuhiu.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation hat sich für Baar nicht verändert. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 4. Baar hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Baar daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Ascona (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 29. Mai statt (15.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Mit der Niederlage rückt Cham in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 14 Punkten neu Platz 7. Cham hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Cham trifft im nächsten Spiel auswärts auf SC Schwyz II (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Mittwoch (18. Mai) statt (20.00 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: FC Baar 2 - SC Cham 2:1 (1:0) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 20. Noemi Riebli 1:0. 60. Zehra Nuhiu 1:1. 86. Oriana Frei 2:1. – Baar: Julie Thomazeau, Selina Eisert, Oriana Frei, Eliane Bieler, Noemi Riebli, Gina Aschwanden, Mirjam Matter, Janine Bühlmann, Paula Kalt, Gina Weiss, Laura Schicker. – Cham: Lisa Kehrli, Nadia Schär, Sarah Huwyler, Tessa Stadelmann, Kira Ineichen, Stephanie Baldelli, Selin Iten, Sui Leng Sophia Tran, Lara Stadelmann, Flavia Estermann, Francisca Maria Soares Ramos. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

