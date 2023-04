4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Erfolg für Brunnen gegen Kriens – Siegtreffer in 82. Minute Brunnen gewinnt am Sonntag zuhause gegen Kriens 1:0.

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Brunnen das einzige Tor der Partie gelang. Medrian Toski traf in der 82. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Pedro Gonzalez Torres von Kriens erhielt in der 30. Minute die gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Brunnen auf dem zweiten Rang. Brunnen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Schattdorf (Platz 4). Diese Begegnung findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

In der Tabelle steht Kriens nach dem zweiten Spiel auf Rang 5. Im nächsten Spiel kriegt es Kriens in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Stans (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (14.30 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: FC Brunnen a - SC Kriens III 1:0 (0:0) - Schoeller – Tor: 82. Medrian Toski 1:0. – Brunnen: Basil Tschümperlin, Dimitri Mühlebach, Ben Bühler, Luka Popovic, Aron Camenzind, Marc Schumacher, Claudio Küttel, Florian Inderbitzin, Dominik Mühlebach, Medrian Toski, Luka Pecar. – Kriens: Miro Chollet, Tobias Hess, Remo Schmidlin, Pedro Gonzalez Torres, Marc Landolt, Fatos Haxhija, Dominik Gabler, Grigorios Karagiorgos, Michael Renggli, Linus Schaffenrath, Philip Baumann. – Verwarnungen: 30. Pedro Gonzalez Torres.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 20:19 Uhr.