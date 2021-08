Frauen 3. Liga Erfolg für Cham gegen Hünenberg im Auftaktspiel – Dreifach-Torschützin Flavia Estermann Cham beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Hünenberg setzt es zuhause einen 3:1-Sieg ab.

Yasmin Braten eröffnete in der 21. Minute das Skore, als sie für Hünenberg das 1:0 markierte. In der 49. Minute traf Flavia Estermann für Cham zum 1:1-Ausgleich. Flavia Estermann war es auch, die in der 61. Minute die 2:1-Führung für Cham herstellte. Cham baute in der 74. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Flavia Estermann.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem ersten Spiel steht Cham auf dem ersten Rang. Cham trifft im nächsten Spiel zuhause auf das stark gestartete Team TEAM Menzingen / Aegeri. Das Spiel findet am 11. September statt (17.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

In der Tabelle steht Hünenberg nach dem ersten Spiel auf Rang 9. Hünenberg spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Sursee. Diese Begegnung findet am 4. September statt (18.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: SC Cham - FC Hünenberg 3:1 (0:1) - Eizmoos, Cham – Tore: 21. Yasmin Braten 0:1. 49. Flavia Estermann 1:1. 61. Flavia Estermann 2:1. 74. Flavia Estermann 3:1. – Cham: Albulena Idrizaj, Lisa Kehrli, Lara Stadelmann, Tessa Stadelmann, Selin Iten, Stephanie Baldelli, Michelle Otypka, Melanie Zürcher, Francisca Maria Soares Ramos, Flavia Estermann, Sarina Von Flüe. – Hünenberg: Melanie Fischlin, Nadine Klemm, Thushani Thangarajah, Denise Windegger, Sara Barmettler, Svenja Leuthard, Chiara Minder, Sarah Jenni, Jamie Moser, Yasmin Braten, Jana Knüsel. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: SG Obwalden - Team Uri Frauen II 2:0, SC Cham - FC Hünenberg 3:1, SC Schwyz II - TEAM Menzingen / Aegeri 0:1

Tabelle: 1. SC Cham 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. SG Obwalden 1/3 (2:0), 3. TEAM Menzingen / Aegeri 1/3 (1:0), 4. FC Sursee 0/0 (0:0), 5. FC Ascona 0/0 (0:0), 6. FC Baar 2 0/0 (0:0), 7. FC Gunzwil 0/0 (0:0), 8. SC Schwyz II 1/0 (0:1), 9. FC Hünenberg 1/0 (1:3), 10. Team Uri Frauen II 1/0 (0:2).

