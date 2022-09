Frauen 3. Liga Erfolg für Cham gegen Kriens im ersten Spiel – Selin Iten als Matchwinner Sieg für Cham gegen Kriens zum Saisonauftakt. Das Resultat: 2:1.

(chm)

Cham geriet zunächst in Rückstand, als Luana Müller in der 3. Minute die zwischenzeitliche Führung für Kriens gelang. In der 31. Minute glich Cham jedoch aus und ging in der 78. Minute in Führung. Torschützin war beide Male Selin Iten.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Linda Amstutz von Kriens erhielt in der 77. Minute die gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Cham auf dem zweiten Rang. Für Cham geht es daheim gegen Luzerner SC (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 11. September statt (16.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Kriens reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Für Kriens geht es in einem Heimspiel gegen Team Gunzwil-Sempach (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Samstag (3. September) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: SC Cham - SC Kriens 2:1 (1:1) - Eizmoos, Cham – Tore: 3. Luana Müller 0:1. 31. Selin Iten 1:1. 78. Selin Iten (Penalty) 2:1. – Cham: Lisa Kehrli, Ella Amrein, Nadia Schär, Tessa Stadelmann, Melanie Zürcher, Stephanie Baldelli, Francisca Maria Soares Ramos, Michelle Franzen, Selin Iten, Flavia Estermann, Sarina Von Flüe. – Kriens: Sandra Furrer, Elina Villiger, Nora Zuber, Stefani Horta Cardoso, Linda Amstutz, Rahel Limacher, Luana Schumacher, Fabienne Fluder, Katja Flüeler, Luana Müller, Karin Amstutz. – Verwarnungen: 77. Linda Amstutz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.09.2022 20:39 Uhr.

