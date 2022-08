3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Cham gegen Stans im Auftaktspiel – Entscheidung in der Schlussminute Cham siegt zuhause gegen Stans: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Cham gelang Leandro Stutzer in der 92. Minute. In der 26. Minute hatte Leandro Schnarwiler Cham in Führung gebracht. Der Ausgleich für Stans fiel in der 72. Minute durch David Lehmann.

Bei Cham erhielten Chris Suter (20.), Leandro Schnarwiler (22.) und Corey Ineichen (61.) eine gelbe Karte. Bei Stans erhielten Fabian Howald (9.) und David Lehmann (93.) eine gelbe Karte.

Cham liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Als nächstes trifft Cham auf fremdem Terrain mit SC Goldau II (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (28. August) (14.00 Uhr, Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau).

Stans reiht sich nach dem Spiel auf Rang 7 ein. Für Stans geht es daheim gegen FC Hünenberg I (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (28. August) (16.30 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: SC Cham IV - FC Stans 2:1 (1:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 26. Leandro Schnarwiler 1:0. 72. David Lehmann 1:1. 92. Leandro Stutzer 2:1. – Cham: Alessandro Müller, Alex Elsener, Chris Suter, Andri Tillmann, Tomo Gvozdenovic, Leandro Schnarwiler, Yannick Peter, Corey Ineichen, Yves Meier, Leandro Stutzer, Dimitri Otypka. – Stans: Fabio Mathis, Livio Bühler, Maximilian Marku, Jan Lippold, Luca Cadlini, Mitch Lütte, Tim Felder, Luca Moser, Sandro Howald, Fabian Howald, David Lehmann. – Verwarnungen: 9. Fabian Howald, 20. Chris Suter, 22. Leandro Schnarwiler, 61. Corey Ineichen, 93. David Lehmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.08.2022 23:02 Uhr.