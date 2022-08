2. Liga Erfolg für Entlebuch gegen Altdorf im Auftaktspiel Sieg für Entlebuch gegen Altdorf zum Saisonauftakt. Das Resultat: 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Fabian Nickel für Altdorf. In der 14. Minute traf er zum 1:0. In der 20. Minute traf Micha Schmid für Entlebuch zum 1:1-Ausgleich. In der 50. Minute war es erneut Micha Schmid, der Entlebuch mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Dario Zgraggen, sorgte in der 65 für den Ausgleich für Altdorf. Manuel Emmenegger traf in der 67. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Entlebuch. In der 85. Minute erhöhte Silvan Bachmann auf 4:2 für Entlebuch.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Entlebuch für Patrick Wigger (57.) und Joël Fahrni (62.). Die einzige gelbe Karte bei Altdorf erhielt: Dmytro Gryshchenko (52.)

Nach dem ersten Spiel steht Entlebuch auf dem zweiten Rang. Entlebuch spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: Luzerner SC (Rang 8). Die Partie findet am 21. August statt (16.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Altdorf reiht sich nach dem Spiel auf Rang 13 ein. Altdorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Aegeri 1 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 20. August (17.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Entlebuch - FC Altdorf 4:2 (1:1) - Sportplatz Farbschachen, Entlebuch – Tore: 14. Fabian Nickel 0:1. 20. Micha Schmid 1:1. 50. Micha Schmid 2:1. 65. Dario Zgraggen (Penalty) 2:2.67. Manuel Emmenegger 3:2. 85. Silvan Bachmann 4:2. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Nicola Hofstetter, Patrick Wigger, Tim Unternährer, Janik Portmann, Micha Schmid, Rafael Murpf, Joël Fahrni, Silvan Bachmann, Manuel Emmenegger, Pascal Mahler. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Kevin Bär, Luca Arnold, Philipp Zurfluh, Luca Tresch, Mateus Souza da Silva Fonte, Tobias Nickel, Dmytro Gryshchenko, Manuel Ruhstaller, Markus Zurfluh, Fabian Nickel. – Verwarnungen: 52. Dmytro Gryshchenko, 57. Patrick Wigger, 62. Joël Fahrni.

