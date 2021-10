4. Liga, Gruppe 5 Erfolg für Entlebuch gegen Triengen – Siegtreffer durch Christian Duss Entlebuch behielt im Spiel gegen Triengen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Entlebuch gelang Christian Duss in der 73. Minute. In der 40. Minute hatte Oliver Müller Entlebuch in Führung gebracht. Der Ausgleich für Triengen fiel in der 55. Minute durch To Miguel Pereira Pinto.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Triengen gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Adis Seferovic (30.) und Haris Kozenjic (58.). Gelbe Karten sahen zudem André Coelho Dos Santos (52.), Marcio Cardoso (69.) und Erdon Stojkaj (72.). Eine Verwarnung gab es für Entlebuch, nämlich für Jörg Dahinden (54.).

Mit dem Sieg rückt Entlebuch um einen Platz nach vorne. Sechs Punkte bedeuten Rang 8. Entlebuch hat bisher zweimal gewonnen und fünfmal verloren.

Für Entlebuch geht es auswärts gegen FC Willisau (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Mit der Niederlage rückt Triengen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 9. Triengen hat bisher zweimal gewonnen und fünfmal verloren.

Für Triengen geht es zuhause gegen SC Nebikon (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (17.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: FC Entlebuch - FC Triengen 2 2:1 (1:0) - Sportplatz Farbschachen, Entlebuch – Tore: 40. Oliver Müller 1:0. 55. To Miguel Pereira Pinto 1:1. 73. Christian Duss 2:1. – Entlebuch: Fabian Hofstetter, Cedric Wigger, Damian Müller, Fabian Brun, Ueli Renggli, Timo Bieri, Jörg Dahinden, Valentin Haas, Pascal Vogel, Janik Reinhard, Oliver Müller. – Triengen: Haris Kozenjic, Steven Sommer, Adis Seferovic, Marcos Rafael Oliveira Faria, Marcio Cardoso, Lirim Rudaj, Erdon Stojkaj, Claudio Manuel Marques Teixeira, Kujtim Gegollaj, Jetmir Dalipi, To Miguel Pereira Pinto. – Verwarnungen: 52. André Coelho Dos Santos, 54. Jörg Dahinden, 69. Marcio Cardoso, 72. Erdon Stojkaj – Ausschlüsse: 30. Adis Seferovic, 58. Haris Kozenjic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Entlebuch - FC Triengen 2 2:1, SC Eich - FC Sempach 2:2, FC Zell - FC Willisau 3:2, SC Nebikon - FC Buttisholz 2:2

Tabelle: 1. FC Zell 7 Spiele/21 Punkte (27:6). 2. SC Eich 7/16 (19:6), 3. FC Sempach 7/14 (12:9), 4. SC Nebikon 7/12 (10:6), 5. FC Willisau 7/10 (18:17), 6. FC Sursee 7/7 (9:16), 7. FC Buttisholz 7/7 (10:17), 8. FC Entlebuch 7/6 (8:20), 9. FC Triengen 2 7/6 (11:19), 10. FC Schüpfheim 7/1 (8:16).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 04:30 Uhr.