3. Liga, Gruppe 3 Erfolg für Escholzmatt-Marbach gegen Buttisholz Escholzmatt-Marbach gewinnt am Mittwoch zuhause gegen Buttisholz 2:0.

Escholzmatt-Marbach entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Per Penalty traf Goncalo Vicente Fernandes Madeira in der 55. Minute zur 1:0-Führung für Escholzmatt-Marbach. Durch ein Eigentor (Damian Meier) erhöhte sich die Führung für Escholzmatt-Marbach in der 62. Minute auf 2:0.

Bei Buttisholz erhielten Philipp Rölli (49.), Silvan Jost (55.) und Noa Herzog (74.) eine gelbe Karte. Bei Escholzmatt-Marbach erhielten Oliver Greil (33.) und Oliver Knüsel (74.) eine gelbe Karte.

Das Schlusslicht hat Escholzmatt-Marbach dank den drei Punkten abgeben können: Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 11. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Escholzmatt-Marbach hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Ruswil kriegt es Escholzmatt-Marbach im nächsten Spiel daheim mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Samstag (22. Oktober) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Für Buttisholz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 8. Für Buttisholz war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Buttisholz verlor zudem erstmals zuhause.

Für Buttisholz geht es auswärts gegen FC Altbüron-Grossdietwil (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (22. Oktober) (17.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Telegramm: FC Escholzmatt-Marbach - FC Buttisholz 2:0 (0:0) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 55. Goncalo Vicente Fernandes Madeira (Penalty) 1:0.62. Eigentor (Damian Meier) 2:0. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Mario Schmidiger, Arber Krasniqi, Bobi Johannes Dogdu, Thomas Niederberger, Maran Mohanarangan, Marc Schmid, Oliver Knüsel, Goncalo Vicente Fernandes Madeira, Oliver Greil, Jason Schöpfer. – Buttisholz: Silvan Jost, Dominik Epli, Martin Bühler, Maurus Felder, Alessandro Rogger, Philipp Rölli, David Lustenberger, Damian Meier, Quirin Felder, Roland Widmer, Linus Klemenjak. – Verwarnungen: 33. Oliver Greil, 49. Philipp Rölli, 55. Silvan Jost, 74. Oliver Knüsel, 74. Noa Herzog.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.10.2022 15:58 Uhr.

