4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Erfolg für Hochdorf gegen Root – Martin Anderhub entscheidet Spiel Hochdorf behielt im Spiel gegen Root am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Hochdorf geriet zunächst in Rückstand, als Claudio Strebel in der 22. Minute die zwischenzeitliche Führung für Root gelang. In der 30. Minute glich Hochdorf jedoch aus und ging in der 58. Minute in Führung. Torschützen waren Mischa Jeger und Martin Anderhub.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hochdorf für Claudio Reboredo Alves (70.) und Mattia Kündig (91.). Die einzige gelbe Karte bei Root erhielt: Michael Wigger (91.)

Hochdorf hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3 Tore pro Partie.

Hochdorf machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 3. Hochdorf hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hochdorf auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Hünenberg III (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am 3. Juni statt (20.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Mit der Niederlage rückt Root in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit acht Punkten neu Platz 5. Für Root war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Root verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Root wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das sechstplatzierte Team FC Rotkreuz III, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 4. Juni statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Hochdorf - SK Root 2:1 (1:1) - Arena, Hochdorf – Tore: 22. Claudio Strebel 0:1. 30. Mischa Jeger 1:1. 58. Martin Anderhub 2:1. – Hochdorf: Joel Lang, Jan Müller, Raphael Zehnder, Samuel Bieri, Pascal Schärli, Pascal Arnold, Richard Buck, Cyril Haldi, Martin Anderhub, Mattia Kündig, Mischa Jeger. – Root: Dario Bühler, Fabian Stirnimann, Sandro Stalder, Roland Schnider, Pascal Kunz, Luis Pföstl, Stefan Christen, Claudio Strebel, Andri Krieger, Nico Bühler, Dukagjin Radi. – Verwarnungen: 70. Claudio Reboredo Alves, 91. Michael Wigger, 91. Mattia Kündig.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5:

