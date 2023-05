4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Erfolg für Horw gegen Ebikon Horw behielt im Spiel gegen Ebikon am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

Daniel Vögtli brachte Horw 1:0 in Führung (13. Minute). Daniel Vögtli war es auch, der in der 70. Minute Horw weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Ebikon für Livio Bieri (74.) und Marco Portmann (88.). Eine Verwarnung gab es für Horw, nämlich für Kevin Kottmann (72.).

In der Defensive hat Horw in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 15 geschossenen Toren Rang 1.

In der Tabelle verbessert sich Horw von Rang 3 auf 2. Das Team hat zehn Punkte. Für Horw ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Horw auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team SC Emmen II zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Ebikon steht in der Tabelle neu auf Rang 6 (zuvor: 5). Das Team hat drei Punkte. Für Ebikon ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Ebikon verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Ebikon daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Obergeissenstein. Die Partie findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: FC Horw - FC Ebikon II 2:0 (1:0) - Seefeld, Horw – Tore: 13. Daniel Vögtli 1:0. 70. Daniel Vögtli 2:0. – Horw: Michael Stocker, Joel Brun, Nico Kaufmann, Kevin Kottmann, Livio Mühlebach, Daniel Vögtli, Alain Studer, Janick Roth, Marco Wyss, Florian Lötscher, Luca Stocker. – Ebikon: Michael Fritsche, David Flückiger, Ronny Portmann, Luca Egli, Livio Bieri, Janis Kamer, Nick Kreyenbühl, Mauro Cimino, Carlo Cocco, Yannik Bachmann, Yunus Ilhan. – Verwarnungen: 72. Kevin Kottmann, 74. Livio Bieri, 88. Marco Portmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2:

Tabelle

