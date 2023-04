4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Erfolg für Ibach gegen Perlen – Remo Steiner als Matchwinner Sieg für Ibach: Gegen Perlen gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

Ibach geriet zunächst in Rückstand, als Edmond Basha in der 30. Minute Perlen 1:0 in Front brachte. Ibach drehte aber das Spiel innerhalb von sieben Minuten. Zuerst erzielte Laurin Vogel (62.) den Ausgleich. Remo Steiner schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Ibach.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Perlen gab es sechs gelbe Karten. Bei Ibach erhielten Dario Hürlimann (56.) und Ramon Föhn (85.) eine gelbe Karte.

Ibach liegt nach Spiel 2 auf Rang 3. Ibach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Steinhausen (Platz 7). Die Partie findet am 29. April statt (19.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

In der Tabelle steht Perlen nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Perlen spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Cham III (Platz 4). Diese Begegnung findet am 29. April statt (19.30 Uhr, Hinterleisibach, Buchrain).

Telegramm: FC Ibach II - FC Perlen-Buchrain 2:1 (0:1) - Gerbihof, Ibach – Tore: 30. Edmond Basha 0:1. 62. Laurin Vogel 1:1. 69. Remo Steiner 2:1. – Ibach: Nando Nussbaumer, Patrick Pfyl, Emanuel Da Silva Fonte, Dario Hürlimann, Lukas Niederberger, Lukas Teixeira Ferreira, Janis Wipfli, Tobias Auf der Maur, Fabio Iadarola, Silvio Auf der Maur, Samuel Reichlin. – Perlen: Dominic Gehrig, Patrick Schuler, Markus Felder, Jeremy Krummenacher, Dominik Märki, Raphael Lang, Ardon Graishta, Velat Dere, Adrian Basha, Edmond Basha, Mirand Berisha. – Verwarnungen: 14. Ardon Graishta, 35. Mazlum Ataç, 54. Mirand Berisha, 56. Dario Hürlimann, 59. Eduard Gashi, 65. Adrian Basha, 85. Ramon Föhn, 88. Edmond Basha.

