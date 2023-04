Frauen 3. Liga Erfolg für Kriens gegen Hünenberg Kriens gewinnt am Sonntag zuhause gegen Hünenberg 3:1.

(chm)

Kriens ging in der 22. Spielminute durch Linda Amstutz in Führung, ehe Hünenberg in der 38. Minute (Jana Knüsel) der Ausgleich gelang. Andjela Buholzer brachte Kriens 2:1 in Führung (48. Minute). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Tanja Blättler in der 85. Minute. Sie traf zum 3:1 für Kriens.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Hünenberg kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.2 Tore pro Partie (Rang 9).

Kriens rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 5. Kriens hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kriens spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SG Obwalden (Platz 7). Das Spiel findet am 6. Mai statt (20.15 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 9. Für Hünenberg war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Hünenberg spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Ascona (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (15.30 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: SC Kriens - FC Hünenberg 3:1 (1:1) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 22. Linda Amstutz 1:0. 38. Jana Knüsel 1:1. 48. Andjela Buholzer 2:1. 85. Tanja Blättler 3:1. – Kriens: Sandra Furrer, Rahel Limacher, Tanja Blättler, Nora Zuber, Selina Amstutz, Linda Amstutz, Luana Schumacher, Katja Flüeler, Rahel Graf, Karin Amstutz, Lea Laky. – Hünenberg: Veronika Koshi, Sara Barmettler, Aisha Bachmann, Nadine Klemm, Flavia Achermann, Sarah Jenni, Gina Bachmann, Flavia Baroni, Lejla Alic, Jana Knüsel, Sarah Schneeberger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 15:27 Uhr.