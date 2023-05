4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Erfolg für Kriens gegen Menzingen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Kriens behielt im Spiel gegen Menzingen am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

Das erste Tor der Partie erzielte Yasir Al Nakeeb für Menzingen. In der 7. Minute traf er zum 1:0. In der 35. Minute traf Nando Huber für Kriens zum 1:1-Ausgleich. Pal Prenqi erzielte in der 40. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Kriens.

Pal Prenqi erzielte nur drei Minuten später auch das 3:1 für Kriens. Kriens erhöhte in der 74. Minute seine Führung durch Grigorios Karagiorgos weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Tim Benz in der 75. Minute her, als er für Menzingen auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fatos Haxhija von Kriens erhielt in der 22. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Kriens zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.7 Tore pro Partie (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Kriens. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 4. Kriens hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Kriens siegte zudem erstmals auswärts.

Für Kriens geht es auf fremdem Terrain gegen ESC Erstfeld (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Mit der Niederlage rückt Menzingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 5. Menzingen hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Menzingen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Schattdorf. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: SC Kriens III - SC Menzingen 4:2 (3:1) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 7. Yasir Al Nakeeb 0:1. 35. Nando Huber 1:1. 40. Pal Prenqi 2:1. 43. Pal Prenqi 3:1. 74. Grigorios Karagiorgos 4:1. 75. Tim Benz 4:2. – Kriens: Miro Chollet, Pedro Gonzalez Torres, Micha Ottiger, Linus Schaffenrath, Abel Tsegay, Nils Huber, Pal Prenqi, Dominik Gabler, Nando Huber, Fatos Haxhija, Janishan Reginold. – Menzingen: Yannic Kälin, Andreas Zürcher, Ronny Mazenauer, Marc Staub, Robin Suter, Laurin Meyer, Tim Benz, Yasir Al Nakeeb, Bojan Mitreski, Sebastian Koukoui, Oguzhan Isikli. – Verwarnungen: 22. Fatos Haxhija.

