4. Liga, Gruppe 5 Erfolg für Nebikon gegen Buttisholz Nebikon gewinnt am Samstag zuhause gegen Buttisholz 2:0.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 8. Minute gelang Jannick Kaufmann der Führungstreffer zum 1:0 für Nebikon. Das letzte Tor der Partie fiel in der 26. Minute, als Reto Stutz für Nebikon auf 2:0 erhöhte.

Bei Nebikon erhielten Adis Omeri (16.) und Marco Stutz (85.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Buttisholz für Dominik Jetishi (50.) und Nils Brunner (52.).

In der Tabelle verbessert sich Nebikon von Rang 7 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Nebikon hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Nebikon in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Schüpfheim. Diese Begegnung findet am 22. September statt (20.15 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Buttisholz rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Buttisholz hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Für Buttisholz geht es daheim gegen FC Triengen 2 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (20.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Telegramm: SC Nebikon - FC Buttisholz 2:0 (2:0) - Stämpfel, Nebikon – Tore: 8. Jannick Kaufmann 1:0. 26. Reto Stutz 2:0. – Nebikon: Christopher Hodel, Marco Stutz, Michael Steffen, Marko Mijatovic, Raphael Kaufmann, Anel Jukic, Reto Stutz, Adis Omeri, Martin Hodel, Jannick Kaufmann, Fabian Schürmann. – Buttisholz: Yanick Suppiger, Silvano Mazzotta, Timon Kaufmann, Léon Ziswiler, Gian Brunner, Jonas Ineichen, Nils Brunner, Dominik Jetishi, Nicolas Bremgartner, Manuel Grüter, Roland Widmer. – Verwarnungen: 16. Adis Omeri, 50. Dominik Jetishi, 52. Nils Brunner, 85. Marco Stutz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 16:26 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.