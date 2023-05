4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Erfolg für Olympique Lucerne gegen Rothenburg – Entscheidung in der Schlussminute Olympique Lucerne gewinnt am Samstag zuhause gegen Rothenburg 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Olympique Lucerne das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 94. Minute war Omar Essakhi.

Den ersten Treffer der Partie hatte Tim Bolzern in der 12. Minute für Rothenburg geschossen. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 18. Minute, als Lamin Dampha für Olympique Lucerne traf. Claudio Romano schoss Olympique Lucerne in der 51. Minute zur 2:1-Führung. Rothenburg glich in der 63. Minute durch Noah Thürig aus.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Olympique Lucerne sah Alessandro Guida (75.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Olympique Lucerne weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Rothenburg für Dario Jurt (69.) und Mauro Schwegler (94.).

Die Offensive von Olympique Lucerne hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.5 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Rothenburg ein relativ häufiges Phänomen. Die total 12 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 8).

Olympique Lucerne liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 4. Das Team hat neun Punkte. Olympique Lucerne hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Olympique Lucerne spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Hergiswil II (Platz 8). Das Spiel findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Unverändert liegt Rothenburg auf Rang 7. Das Team hat drei Punkte. Für Rothenburg ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison.

Rothenburg trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Alpnach b (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: Olympique Lucerne - FC Rothenburg 3:2 (1:1) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 12. Tim Bolzern 0:1. 18. Lamin Dampha 1:1. 51. Claudio Romano 2:1. 63. Noah Thürig 2:2. 94. Omar Essakhi 3:2. – Olympique Lucerne: Michael Rieder, Adrijan Ahmetaj, Dardan Abazi, Astrit Nikaj, Yousry Shafik, Lamin Dampha, Alessandro Guida, Omar Essakhi, Leandro Camoesa Correira, Claudio Romano, Giuliano Hediger. – Rothenburg: Dario Herrmann, Mauro Schwegler, Dario Jurt, David Müller, Cédric Nadler, Noah Krummenacher, Noah Thürig, Cédric Michel, Luca Gisler, Luca Malloci, Tim Bolzern. – Verwarnungen: 17. Alessandro Guida, 38. Omar Essakhi, 41. Michael Rieder, 69. Dario Jurt, 72. Yousry Shafik, 94. Mauro Schwegler – Ausschluss: 75. Alessandro Guida.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2023 01:17 Uhr.