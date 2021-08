4. Liga, Gruppe 4 Erfolg für Rothenburg gegen Emmenbrücke im Auftaktspiel – Patrick Egli als Matchwinner Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Rothenburg zuhause gegen Emmenbrücke 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Rothenburg das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 80. Minute war Patrick Egli.

Armend Berisha hatte davor in der 12. Minute zum 1:0 für Emmenbrücke getroffen. Gleichstand war in der 37. Minute hergestellt: Michael Von Ah traf für Rothenburg. Dario Hänsli erzielte in der 41. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Rothenburg. Gleichstand war in der 55. Minute hergestellt: Endrit Bajgora traf für Emmenbrücke.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Rothenburg liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Auf Rothenburg wartet im nächsten Spiel das Team FC Malters. Die Partie findet am Samstag (28. August) statt (19.30 Uhr, Oberei, Malters).

Emmenbrücke reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Emmenbrücke trifft im nächsten Spiel daheim auf das stark gestartete Team FC Littau II. Das Spiel findet am Samstag (28. August) statt (20.30 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

Telegramm: FC Rothenburg - FC Emmenbrücke II 3:2 (2:1) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tore: 12. Armend Berisha 0:1. 37. Michael Von Ah 1:1. 41. Dario Hänsli 2:1. 55. Endrit Bajgora 2:2. 80. Patrick Egli 3:2. – Rothenburg: Raphael Widmer, Luca Gisler, Tim Bolzern, Adrian Hotz, Fabio Schürch, Joel Zimmermann, Michael Von Ah, Thomas Müller, Marco Stocker, Dario Hänsli, Patrick Egli. – Emmenbrücke: Flavio Inderbitzin, Özgür Kahraman, Edon Shehu, Florim Zefi, Granit Ramushi, Armend Berisha, Daniel Martin, Mikel Ibra, Zejd Sadiku, Halim Boukradini, Taulant Shaqiri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 1 Spiel/3 Punkte (11:0). 2. FC Littau II 1/3 (8:1), 3. SC Emmen a 1/3 (7:2), 4. FC Rothenburg 1/3 (3:2), 5. FC Malters 1/3 (1:0), 6. FC Emmenbrücke II 1/0 (2:3), 7. SC Obergeissenstein 1/0 (0:1), 8. FC Eschenbach III 1/0 (2:7), 9. Luzerner SC 1/0 (1:8), 10. FC Südstern b 1/0 (0:11).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.08.2021 23:16 Uhr.