4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Erfolg für Sachseln gegen Hergiswil – Entscheidung in der Schlussminute Sieg für Sachseln: Gegen Hergiswil gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:3.

Das erste Tor der Partie erzielte Roberto Cataldi für Sachseln. In der 17. Minute traf er zum 1:0. Nils Furrer glich in der 32. Minute für Hergiswil aus. Es hiess 1:1. Rodrigo Santiago Rosaria traf in der 38. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Sachseln.

Zum Ausgleich für Hergiswil traf Nils Furrer in der 48. Minute. Arber Mala traf in der 55. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Hergiswil. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 77, als Xhavit Ukshini für Sachseln erfolgreich war. In den Schlussminuten machte Venhar Jakupi alles klar. Sein Treffer in der 91. Minute zum 4:3 sicherte Sachseln den Sieg.

Bei Sachseln erhielten Carlos Raimundo Rodrigues (31.), Raif von Moos (80.) und Jusuf Ibisi (85.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Hergiswil erhielt: Jasha Vaszary (52.)

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Sachseln eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Sachseln die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Hergiswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 13 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

In der Tabelle verbessert sich Sachseln von Rang 6 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Sachseln hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Für Sachseln geht es auswärts gegen FC Giswil (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am Donnerstag (11. Mai) statt (20.00 Uhr, Neuer Sportplatz, Giswil).

Hergiswil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat drei Punkte. Für Hergiswil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Hergiswil geht es zuhause gegen Olympique Lucerne (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Telegramm: FC Sachseln - FC Hergiswil II 4:3 (2:1) - Mattli, Sachseln – Tore: 17. Roberto Cataldi 1:0. 32. Nils Furrer 1:1. 38. Rodrigo Santiago Rosaria 2:1. 48. Nils Furrer 2:2. 55. Arber Mala 2:3. 77. Xhavit Ukshini 3:3. 91. Venhar Jakupi 4:3. – Sachseln: Haris Jasarevic, Severin von Wyl, Daniel Rohrer, Enhar Jakupi, Carlos Raimundo Rodrigues, Dominik Bacher, Roberto Cataldi, Stephan Von Moos, Raif von Moos, Rodrigo Santiago Rosaria, Lukas Kopal. – Hergiswil: Jari Stadler, Konstantin Tan, Sven Tribelhorn, Maximilian Remiger, Nils Furrer, Dion Schmid, Marco Allgäuer, Adrian Blättler, Arber Mala, Martin Spaqi, Roberto Lecci. – Verwarnungen: 31. Carlos Raimundo Rodrigues, 52. Jasha Vaszary, 80. Raif von Moos, 85. Jusuf Ibisi.

