2. Liga Erfolg für Schattdorf gegen Sempach – Siegesserie von Sempach gebrochen Sieg für Schattdorf: Gegen Sempach gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2.

(chm)

Den Auftakt machte Patrik Stampfli, der in der 2. Minute für Schattdorf zum 1:0 traf. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Patrik Stampfli erzielte nur zwei Minuten später auch das 2:0 für Schattdorf. Dank dem Treffer von Michael Fölmli (47.) reduzierte sich der Rückstand für Sempach auf ein Tor (1:2).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 57. Minute, als Luca Bühler für Sempach traf. Skander Agrebi schoss Schattdorf in der 66. Minute zur 3:2-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 82. Minute, als Sandro Stampfli für Schattdorf auf 4:2 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Der Sturm von Schattdorf sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 2.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Offensive 45 Tore erzielte.

Schattdorf behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 20 Spielen hat das Team 42 Punkte. Für Schattdorf ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat siebenmal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Sechs Spiele von Schattdorf gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel trifft Schattdorf auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte SC Obergeissenstein. Diese Begegnung findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Nach der Niederlage büsst Sempach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 31 Punkten auf Rang 5. Sempach hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Sempach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Sarnen (Platz 7). Die Partie findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Schattdorf - FC Sempach 4:2 (2:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 2. Patrik Stampfli (Penalty) 1:0.4. Patrik Stampfli 2:0. 47. Michael Fölmli 2:1. 57. Luca Bühler 2:2. 66. Skander Agrebi 3:2. 82. Sandro Stampfli 4:2. – Schattdorf: Yannick Arnold, Jonathan Schürpf, Sandro Stampfli, Joachim Gisler, Tim Gisler, Kevin Gamma, Skander Agrebi, Simon Wipfli, Andri Baumann, Patrik Stampfli, Robin Mahrow. – Sempach: Patrick Bachmann, Jonas Zust, Nico Schmid, Luca Cipolla, Sharon Trüssel, Adrian Schnider, Michael Fölmli, Andrin Muff, Rafael Gomes Machado, Luca Bühler, Valmir Tola. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 05:19 Uhr.