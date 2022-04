3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Schwyz gegen Ibach Schwyz gewinnt am Dienstag zuhause gegen Ibach 3:2.

Lars Suter eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für Schwyz das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 27. Minute brachte Demian Siegwart Schwyz mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die 31. Minute brachte für Ibach den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Patrick Pfyl.

Schwyz baute die Führung in der 38. Minute (Demian Siegwart) weiter aus (3:1). Alen Malanovic erzielte in der 67. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Ibach. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Ibach. Bei Schwyz erhielten Manuel Gisler (17.), Ajhan Zejnulai (40.) und Ramon Betschart (67.) eine gelbe Karte.

Schwyz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 7. Schwyz hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwyz in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Sursee (Platz 6) zu tun. Das Spiel findet am Sonntag (1. Mai) statt (15.00 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Nach der Niederlage büsst Ibach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 10. Ibach hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ibach auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Steinhausen. Diese Begegnung findet am Sonntag (1. Mai) statt (11.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: SC Schwyz - FC Ibach II 3:2 (3:1) - Tschaibrunnen, Schwyz – Tore: 6. Lars Suter 1:0. 27. Demian Siegwart 2:0. 31. Patrick Pfyl 2:1. 38. Demian Siegwart 3:1. 67. Alen Malanovic 3:2. – Schwyz: Kevin Dudle, Martin Von Euw, Manuel Gisler, Ramon Betschart, Jonas Steiner, Demian Siegwart, Lars Suter, Patrick Kistler, Jannes Lüönd, Ajhan Zejnulai, Ardian Regja. – Ibach: Jérôme Arnold, Cyrill Bürgi, Sandro Inderbitzin, Patrick Pfyl, Elton Junikaj, Marcel Elsener, Leo Lüönd, Lukas Teixeira Ferreira, Emanuel Da Silva Fonte, Alen Malanovic, Egson Hafezi. – Verwarnungen: 5. Leo Lüönd, 17. Manuel Gisler, 40. Ajhan Zejnulai, 57. Emanuel Da Silva Fonte, 61. Lukas Teixeira Ferreira, 64. Cyrill Bürgi, 67. Ramon Betschart.

