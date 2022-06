Frauen 2. Liga Erfolg für Stans gegen Willisau Stans gewinnt am Samstag zuhause gegen Willisau 3:1.

(chm)

Stans ging in der 34. Spielminute durch Lena Marzohl in Führung, ehe Willisau in der 38. Minute (Laura Egli) der Ausgleich gelang. Gina Niederberger traf in der 66. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Stans. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Katrin Mathis in der 78. Minute. Sie traf zum 3:1 für Stans.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Anna Dahinden von Stans erhielt in der 74. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.4 Toren pro Spiel ist Stans bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Stans nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 21 Spielen hat das Team 54 Punkte. Stans hat bisher 16mal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Stans geht es auswärts gegen FC Luzern Frauen 2 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 19. Juni statt (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Für Willisau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 5. Willisau hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Willisau geht es zuhause gegen Team Region Entlebuch (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 17. Juni statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: SG Stans-Engelberg - FC Willisau 3:1 (1:1) - Eichli, Stans – Tore: 34. Lena Marzohl 1:0. 38. Laura Egli 1:1. 66. Gina Niederberger 2:1. 78. Katrin Mathis 3:1. – Stans: Leandra Litschi, Eva Spieler, Daniela Barmettler, Janine Käslin, Anja Odermatt, Miriam Mathis, Denise Baumann, Lea Lenherr, Manuela Amstad, Gina Niederberger, Katrin Mathis. – Willisau: Janine Arnold, Sofie Merz, Julia Imbach, Laura Egli, Vera Emmenegger, Lara Suppiger, Sina Schürmann, Laura Spiess, Corina Sidler, Katja Birrer, Emilia Meier. – Verwarnungen: 74. Anna Dahinden.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2022 23:14 Uhr.