4. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Steinhausen gegen Brunnen im ersten Spiel Steinhausen siegt zuhause gegen Brunnen: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:2.

Das Skore eröffnete Leonat Hoxha in der 17. Minute. Er traf für Steinhausen zum 1:0. Brunnen glich in der 52. Minute durch Luka Pecar aus. Enis Kurtaran schoss Steinhausen in der 65. Minute zur 2:1-Führung.

Sandro Gschwend erhöhte in der 77. Minute zur 3:1-Führung für Steinhausen. In der Schlussphase kam Brunnen noch auf 2:3 heran. Samba Ceesay war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 85. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Steinhausen für Cyrill Hofer (55.), Arbër Hoxha (74.) und Leonat Hoxha (80.). Bei Brunnen erhielten Massimiliano Mele (41.) und Marc Schumacher (84.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Steinhausen nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Das nächste Spiel trägt Steinhausen auf fremdem Terrain gegen das stark gestartete Team SC Cham III aus. Diese Begegnung findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

In der Tabelle steht Brunnen nach dem ersten Spiel auf Rang 9. Für Brunnen geht es zuhause gegen FC Rotkreuz II weiter. Die Partie findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Schoeller).

Telegramm: SC Steinhausen - FC Brunnen 3:2 (1:0) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 17. Leonat Hoxha 1:0. 52. Luka Pecar 1:1. 65. Enis Kurtaran 2:1. 77. Sandro Gschwend 3:1. 85. Samba Ceesay 3:2. – Steinhausen: Michèle Mollo, Gianni Mesko, Arbër Hoxha, Kevin Schlumpf, Cyrill Hofer, Marco Salza, Ryan Price, Luca Betschart, Leonat Hoxha, Sandro Gschwend, Aaron Milone. – Brunnen: Juri Schelbert, Michael Camenzind, Marc Schumacher, Sharankan Logeswaran, Raffael Spezia, Aron Camenzind, Granit Metaj, Ben Bühler, Luka Pecar, Din Lekic, Massimiliano Mele. – Verwarnungen: 41. Massimiliano Mele, 55. Cyrill Hofer, 74. Arbër Hoxha, 80. Leonat Hoxha, 84. Marc Schumacher.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: Weggiser SC - SC Goldau III 3:1, SC Steinhausen - FC Brunnen 3:2

Tabelle: 1. Weggiser SC 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. SC Cham III 1/3 (4:3), 3. SC Steinhausen 1/3 (3:2), 4. FC Aegeri 2 0/0 (0:0), 5. FC Rotkreuz II 0/0 (0:0), 6. FC Walchwil 0/0 (0:0), 7. FC Schattdorf 0/0 (0:0), 8. SC Menzingen 1/0 (3:4), 9. FC Brunnen 1/0 (2:3), 10. SC Goldau III 1/0 (1:3).

