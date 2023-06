4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Erfolg für Triengen gegen Schüpfheim – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Triengen gewinnt am Samstag zuhause gegen Schüpfheim 2:0.

(chm)

In der 30. Minute war es an Mario Baumann, Triengen 1:0 in Führung zu bringen. In der 66. Minute erhöhte Joel Roos auf 2:0 für Triengen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Triengen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Offensive 27 Tore erzielte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Triengen. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Triengen hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Triengen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Schüpfheim einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 4. Schüpfheim hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Schüpfheim ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Triengen 1 - FC Schüpfheim 2:0 (1:0) - Spielnummer: 210347 – Tore: 30. Mario Baumann 1:0. 66. Joel Roos 2:0. – Triengen: Lukas Wyss, Nicola Häfliger, Yanick Fischer, Marco Clemente, Lukas Arnold, Silvan Kaufmann, Joel Roos, Patrick Guedes Cabral, Sandro Müller, Pedro Zinga, Mario Baumann. – Schüpfheim: Daniel Emmenegger, Patrick Christen, Nathan Stalder, Nicola Schardt, Joshua Schmidiger, Kilian Wicki, Nick Bieri, Patrick Emmenegger, Michael Tellenbach, Noel Hodel, Tobias Kaufmann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

