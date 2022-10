3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Zug 94 gegen Engelberg Zug 94 behielt im Spiel gegen Engelberg am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Zug 94: Nicola Parente brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. Kevin Zumbühl glich in der 16. Minute für Engelberg aus. Es hiess 1:1. In der 19. Minute war es an Yannis Wittwer, Zug 94 2:1 in Führung zu bringen.

Der Ausgleich für Engelberg fiel in der 20. Minute (Pietro Parodi). Joan David Avila Romero erzielte in der 37. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Zug 94. In der 65. Minute baute Luca Campisi den Vorsprung für Zug 94 auf zwei Tore aus (4:2).

Der Anschlusstreffer für Engelberg zum 3:4 kam in der 73. Minute. Verantwortlich dafür war Sven Imboden. Das letzte Tor der Partie fiel in der 93. Minute, als Luca Campisi für Zug 94 auf 5:3 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zug 94 erhielten Luca Campisi (53.) und Brandel Lopes Gil (89.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Engelberg, nämlich für Pietro Parodi (86.).

Zug 94 hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 21 Tore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Engelberg ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 10).

Zug 94 liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach sieben Spielen bei 18 Punkten. Es macht einen Platz gut. Für Zug 94 ist es der zweite Sieg in Serie.

Zug 94 spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Muotathal (Rang 11). Die Partie findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Für Engelberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 5. Für Engelberg war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Engelberg geht es in einem Heimspiel gegen SC Schwyz (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Telegramm: Zug 94 II - Engelberger SC 5:3 (3:2) - Herti Allmend, Zug – Tore: 3. Nicola Parente 1:0. 16. Kevin Zumbühl 1:1. 19. Yannis Wittwer 2:1. 20. Pietro Parodi 2:2. 37. Joan David Avila Romero 3:2. 65. Luca Campisi 4:2. 73. Sven Imboden 4:3. 93. Luca Campisi 5:3. – Zug 94: Cedric Stillhart, Joan David Avila Romero, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Nikola Veljkovic, Daniel Marquez, Yannis Wittwer, Jérome Kirschenhofer, Luca Campisi, Armin Pasalic, Nicola Parente, Patric Fischlin. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Brian Sonderer, Pietro Parodi, Primus Ettlin, Sven Imboden, Julian Fischer, Manuel Kaufmann, Stefan Christen, Lars Imboden, Kevin Zumbühl, Christopher Portmann. – Verwarnungen: 53. Luca Campisi, 86. Pietro Parodi, 89. Brandel Lopes Gil.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 21:06 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.